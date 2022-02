Héctor Valer sobre los 43 mil soles que le debe a Sunat: “Deber no es malo, lo malo es no pagar”

Héctor Valer anuncia que retirará a los asesores que cuenten con antecedentes

Empiezan los cuestionamientos. Esta mañana el actual presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, fue consultado sobre la gran deuda que tiene a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Cabe mencionar, que la deuda de la cual fue consultado, asciende los 43 mil soles. Durante una entrevista con RPP, el titular de la PCM, aseguró que sí se pondrá al día en dicha deuda.

“He sido empresario aparte de asumir en el Congreso de la República y es cuando dejé la empresa. Voy a averiguar de qué se trata y si se debe hay que cumplir”, expresó en diálogo con RPP.

Ante la consulta de la deudas que registra también por las asociaciones del Centro Jurídico Valer S. A. C. y Centro Jurídico Valer & Abogados S. A. C., el primer ministro aseguró que “claro que sí (voy a pagar)”.

“Siempre lo he pagado. Deber a la Sunat no es malo, lo malo es no pagar. De eso no cabe duda”, sentenció.

Sobre la relación que tiene con el presidente Castillo, el actual primer ministro, manifestó que con el tiempo y las diversas conversaciones, así también con la misma línea ideológica, la relación entre él y el mandatario ha ido madurando.

“Han sido varias reuniones. La primera visita fue hace 15 o 20 días. (...) No hablamos del premierato sino de la situación del país y poco a poco ha ido diseñando conversaciones con él. Revisando el discurso de 28 de julio, hemos revisado algunas normas, fue todo un proceso de maduración”, dijo.

“Me llamaba para discutir porque asumí la vocería de una bancada (Perú Democrático) concertadora. Entonces, creyó por conveniente después de la primera reunión llamarme para tener un análisis político del país”, añadió.

Al ser consultado por la Asamblea Constituyente, Valer sentenció que “no se construye de la noche a la mañana”, sino a “lo largo de todo un proceso”.

“Y ese momento constituyente tienen que dar a una nueva Constitución. Y todo ello convocando a los diferentes actores económicos, sociales, ambientales sin llegar a la violencia”, expresó.

VALER ASEGURA QUE EJECUTIVO NO OBSERVARÁ LEY DE UNIVERSIDADES

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, fue claro al asegurar que el Poder Ejecutivo no observará la ley que propone restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas, la misma que fue aprobada el último martes durante el pleno del Congreso.

“No (vamos a observar la ley), yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso”, manifestó en una entrevista con RPP Noticias.

En otro punto de la conversación, Valer señaló que “algunas universidades plantean no depender del Ministerio de Educación y eso implica tener una nueva estructura” con autonomía, pero insistió en que tendrá que ser revisada en su momento.

“La opinión mía definitivamente será consensuada con el sector correspondiente, quien es Educación, quien nos expondrá en el Consejo de Ministros sobre esta ley y luego hacerlo conocer al presidente de la República”, puntualizó.

Recordemos que Valer Pinto juró como presidente del Consejo este martes 01 de febrero, en reemplazo de Mirtha Vásquez. A su salida de Palacio de Gobierno, manifestó que el Ejecutivo “viene cumpliendo” con sus propuestas de campaña, entre ellos la redacción de una nueva Constitución.

SEGUIR LEYENDO