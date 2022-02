Cinthya Klitbo, de ‘Junta de Vecinos’, pensó en el suicidio tras vivir tormentosas relaciones y matrimonios

Cynthia Klitbo sufrió de maltratos en sus dos matrimonios. (Foto: Instagram)

Cynthia Klitbo deslumbró en la televisión peruana con su papel en la teleserie “Junta de Vecinos” el pasado mes de diciembre. Tras varios capítulos emitidos, la actriz mexicana logró ganarse el corazón de los televidentes y se ve evidenciado en los altos puntos de rating que logra la producción nacional.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la artista internacional que ha logrado protagonizar múltiples personajes en novelas de Telemundo. La actriz contó en una oportunidad que a los 14 años tenía un novio, a quien llamó Beto Reyes que tenía un grupo llamado “The News”.

Ellos la llevaron a una fiesta en donde había jóvenes más grandes que ella, entre los 16 y 17 años. Rodeada de esas personas perdió el conocimiento, cuando despertó supo que había sido violada.

Asimismo, ha confesado que en distintas ocasiones ha sufrido de acoso sexual como la vez que un señor se masturbó e intentó eyacular encima de ella en un transporte público y humillaciones con connotación sexual por parte de quien entonces dirigía la Asociación Nocional de Actores, a la que ella pertenecía.

Además, durante una entrevista reveló que pensó en terminar con su vida años más tarde tras pasar un fuerte episodio de depresión que comenzó durante su primer matrimonio con el actor Jorge Antolín. Ella tenía 23 años y él 28 cuando comenzó su tormento.

“Yo me quise suicidar. Yo ya no le encontraba remedio a mi vida, yo estaba en una depresión porque a parte el novio que tenía me menospreciaba”, dijo Klitbo a la conductora Mara Patricia Castañeda en un programa por YouTube.

JORGE ANTOLÍN

La actriz de telenovelas mantuvo una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde recordó algunas experiencias que vivió durante su convivencia con Jorge Antolín. “Estuve 3 años más o menos. No fue un bonito matrimonio”, comenzó diciendo.

“Antolín me encerraba. Un día me dijo que él era el hombre de la casa y que él tenía que ser el famoso. No me podía visitar otra persona que no sea mi mamá y ya el último año me encerró con llave”, relató la oriunda de la Ciudad de México.

A pesar de que ella no estaba del todo ilusionada con el compromiso, su mamá la convenció de que era su mejor prospecto. La pareja se separó después de que Cynthia Klitbo se enterara de la infidelidad de su esposo, además de los fuertes tratos que aseguró, tenía con ella. Además, contó cómo fue su vida tras la separación.

“Me llevaron al psicólogo. Un día acabé en el hospital, desperté y volteé diciendo “qué hago aquí, que horror” y me puse a llorar. Mi mamá se dio cuenta que estaba metida en una depresión muy fuerte y me enfermé como de una especie de bulimia”, contó.

Cynthia Klitbo cuenta detalles de lo que sufrió durante su matrimonio con Jorge Antolín.

FRANCISCO GATTORNO

Otro matrimonio que falló fue con el actor Francisco Gattorno. “Vivimos juntos casi 5 años y nos casamos pero duramos 3 meses. Ya no duramos casi nada pero fue la persona con la que más estaba”, dijo en una entrevista para “Confesiones” de Tlnovelas.

La actriz mexicana recordó que le perdonó en múltiples ocasiones infidelidades. “Era bien descarado. Estabas en una fiesta y él se ponía a tirarle la onda a la chica que estaba al lado tuyo. Él es un alma rebelde y yo lo perdonaba porque estaba enamoradísima”.

Pese a haber sufrido depresión y sentir que los medios de comunicación “violaban su intimidad”, Cynthia Klitbo aclaró que actualmente son amigos y no hay rencor de por medio.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno eran una de las parejas más famosas de los años 90 (Foto: Cuartoscuro/Captura de pantalla Televisa)

