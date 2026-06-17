Perú Deportes

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Existe una enorme expectativa alrededor de ‘los tres leones’, quienes harán su debut contra un oponente que sabe llevar al límite sus enfrentamientos. Conoce las frecuencias de transmisión

Guardar
Google icon
Jude Bellingham desafía la resistencia en defensa de Josko Gvardiol. - Crédito: AFP
Jude Bellingham desafía la resistencia en defensa de Josko Gvardiol. - Crédito: AFP

Es el momento para Inglaterra de hacer su debut en la Copa del Mundo 2026. Enfrente tendrá a una exigente Croacia, que buscará arruinarle su presentación en la gran cita. Los ‘tres leones’ despiertan cierto escepticismo entre sus seguidores debido a la controvertida nómina confeccionada por Thomas Tuchel, en la que dejó a un lado a puntuales claves como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire.

El enfrentamiento, rodeado de una gran expectativa, será transmitido por América TV, DSports, DGO, DAZN y Paramount+. Del mismo modo, la website Infobae realizará un minuto a minuto detallado con clips de jugadas destacadas. El arranque de las acciones está previsto para las 15:00 horas de Perú / 22:00 horas de Europa.

PUBLICIDAD

Harry Kane, la esperanza goleadora de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP
Harry Kane, la esperanza goleadora de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

La disciplina inglesa llega al Mundial tras una victoria 3-0 en su amistoso previo ante Costa Rica. La concentración inglesa se estableció en Kansas City, donde realizaron sus primeros entrenamientos bajo altas temperaturas y estrictas medidas de seguridad. Bukayo Saka presenta una ligera duda por molestias en el talón de Aquiles.

Inglaterra iniciará su participación en la cita global con Harry Kane como principal referente ofensivo. El delantero, de 32 años, llega tras una temporada destacada en el Bayern Munich, donde marcó 36 goles en la Bundesliga y 14 en la Champions League.

Los de Tuchel quieren romper la sequía que se extiende desde 1966. En el Grupo L, junto a Ghana y Panamá, Kane expresó confianza en el liderazgo del estratega alemán, a quien elogió por trasladar al seleccionado los métodos que aplicó a lo largo de su carrera.

PUBLICIDAD

El primer rival será Croacia, selección que mantiene como figura central a Luka Modric. A pesar de su condición de veterano, el mediocentro continúa desempeñándose a un alto nivel, aportando tanto en la generación de juego como en la conducción del grupo dentro y fuera del campo.

Luka Modric, abanderado de Croacia en el Mundial 2026. - Crédito: AFP
Luka Modric, abanderado de Croacia en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

En el aspecto técnico, la dirección está a cargo de Zlatko Dalic, quien ha impulsado una leve renovación en el equipo. El estratega ha sabido incorporar nuevos talentos, aprovechando el surgimiento de jugadores como Petar Sucic y Luka Vuskovic, quienes representan la nueva generación del fútbol croata.

La última vez que ambos seleccionados se cruzaron en una Copa del Mundo fue en las semifinales de Rusia 2018. Aunque los ingleses partían como favoritos por plantel e historia, se vieron sorprendidos por un contrincante sólido y laborioso, que acabó ganando con anotaciones de Ivan Perisic y Mario Mandzukic.

Canales de TV del Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026

Los seguidores peruanos tendrán acceso al Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026 por América TV y DSports, canal autorizado para transmitir en gran parte de Sudamérica. El partido también podrá verse en directo a través de DGO, disponible en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

A nivel internacional, cadenas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN incluirán el encuentro en su programación, garantizando que los hinchas de ambas selecciones puedan seguir el debut mundialista desde cualquier región.

Horarios del del Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026

El encuentro Inglaterra vs Croacia se vivirá en horarios distintos según el país: en Perú a las 3:00 p.m., en España / Europa a las 10:00 p.m. y en Colombia, Ecuador a las 3:00 p.m. Para Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Washington) y Canadá (Ottawa), la cita es a las 4:00 p.m. Mientras tanto, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los aficionados podrán seguir el partido a las 5:00 p.m.

Alineaciones probables del Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026

- Inglaterra: Pickford, O’Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane.

- Croacia: Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa

Temas Relacionados

Selección de InglaterraMundial 2026Selección de Croaciaperu-deportes

Más Noticias

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Británicos y balcánicos se miden en una Copa del Mundo luego de las semifinales en Rusia. Consulta aquí los horarios del enfrentamiento

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Óscar Ibáñez rescata su fugaz proceso con Perú pese a que acabó en descalabro: “Competimos nuevamente y dejamos una imagen positiva”

El último técnico interino del funesto proceso pasado ha valorado que durante su estancia recuperó el “modo selección” en un grupo alicaído por la mala dinámica de Juan Reynoso y Jorge Fossati

Óscar Ibáñez rescata su fugaz proceso con Perú pese a que acabó en descalabro: “Competimos nuevamente y dejamos una imagen positiva”

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inicia su camino en lo que será su última Copa del Mundo de su carrera. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo quedó listo para el estreno en su última Copa del Mundo frente la escuadra africana por el Grupo K. Conoce los horarios del vibrante duelo

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia

Los campeones del mundo arrancaron con el pie derecho y, junto a un Lionel Messi formidable, vencieron 3-0 a Argelia. Hoy, Croacia-Inglaterra, Portugal y Colombia hacen sus presentaciones en el cierre de la primera fecha

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE al 99.152%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ONPE al 99.152%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: lideresa de Fuerza Popular mantiene ventaja al 99.152% del conteo oficial

Keiko Fujimori acrecienta su ventaja sobre Roberto Sánchez en la fase final del escrutinio, reporta la ONPE

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”

Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina celebra que Deysi Araujo pueda utilizar las áreas comunes en condominio de San Isidro: “Su plata tiene el mismo color”

Magaly Medina celebra que Deysi Araujo pueda utilizar las áreas comunes en condominio de San Isidro: “Su plata tiene el mismo color”

Magaly Medina compara a Federico Salazar con ‘Cachín’ y lanza inesperado comentario sobre su físico: “Está bastante oxidado”

Examiga de Gabriela Herrera revela presunta infidelidad con su esposo y muestra pruebas: “La hospedé en mi casa”

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán y cuestiona demora en resolución de amparo constitucional: “Tiene una obsesión conmigo”

Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

DEPORTES

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Óscar Ibáñez rescata su fugaz proceso con Perú pese a que acabó en descalabro: “Competimos nuevamente y dejamos una imagen positiva”

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026: Goleadas de Francia, Noruega y Argentina marcan la jornada