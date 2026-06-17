Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Jude Bellingham desafía la resistencia en defensa de Josko Gvardiol. - Crédito: AFP

Es el momento para Inglaterra de hacer su debut en la Copa del Mundo 2026. Enfrente tendrá a una exigente Croacia, que buscará arruinarle su presentación en la gran cita. Los ‘tres leones’ despiertan cierto escepticismo entre sus seguidores debido a la controvertida nómina confeccionada por Thomas Tuchel, en la que dejó a un lado a puntuales claves como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire.

El enfrentamiento, rodeado de una gran expectativa, será transmitido por América TV, DSports, DGO, DAZN y Paramount+. Del mismo modo, la website Infobae realizará un minuto a minuto detallado con clips de jugadas destacadas. El arranque de las acciones está previsto para las 15:00 horas de Perú / 22:00 horas de Europa.

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Harry Kane, la esperanza goleadora de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

La disciplina inglesa llega al Mundial tras una victoria 3-0 en su amistoso previo ante Costa Rica. La concentración inglesa se estableció en Kansas City, donde realizaron sus primeros entrenamientos bajo altas temperaturas y estrictas medidas de seguridad. Bukayo Saka presenta una ligera duda por molestias en el talón de Aquiles.

Inglaterra iniciará su participación en la cita global con Harry Kane como principal referente ofensivo. El delantero, de 32 años, llega tras una temporada destacada en el Bayern Munich, donde marcó 36 goles en la Bundesliga y 14 en la Champions League.

Los de Tuchel quieren romper la sequía que se extiende desde 1966. En el Grupo L, junto a Ghana y Panamá, Kane expresó confianza en el liderazgo del estratega alemán, a quien elogió por trasladar al seleccionado los métodos que aplicó a lo largo de su carrera.

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El primer rival será Croacia, selección que mantiene como figura central a Luka Modric. A pesar de su condición de veterano, el mediocentro continúa desempeñándose a un alto nivel, aportando tanto en la generación de juego como en la conducción del grupo dentro y fuera del campo.

Luka Modric, abanderado de Croacia en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

En el aspecto técnico, la dirección está a cargo de Zlatko Dalic, quien ha impulsado una leve renovación en el equipo. El estratega ha sabido incorporar nuevos talentos, aprovechando el surgimiento de jugadores como Petar Sucic y Luka Vuskovic, quienes representan la nueva generación del fútbol croata.

La última vez que ambos seleccionados se cruzaron en una Copa del Mundo fue en las semifinales de Rusia 2018. Aunque los ingleses partían como favoritos por plantel e historia, se vieron sorprendidos por un contrincante sólido y laborioso, que acabó ganando con anotaciones de Ivan Perisic y Mario Mandzukic.

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Canales de TV del Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026

Los seguidores peruanos tendrán acceso al Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026 por América TV y DSports, canal autorizado para transmitir en gran parte de Sudamérica. El partido también podrá verse en directo a través de DGO, disponible en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

A nivel internacional, cadenas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN incluirán el encuentro en su programación, garantizando que los hinchas de ambas selecciones puedan seguir el debut mundialista desde cualquier región.

Horarios del del Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026

El encuentro Inglaterra vs Croacia se vivirá en horarios distintos según el país: en Perú a las 3:00 p.m., en España / Europa a las 10:00 p.m. y en Colombia, Ecuador a las 3:00 p.m. Para Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Washington) y Canadá (Ottawa), la cita es a las 4:00 p.m. Mientras tanto, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los aficionados podrán seguir el partido a las 5:00 p.m.

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Alineaciones probables del Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026

- Inglaterra: Pickford, O’Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane.

- Croacia: Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa