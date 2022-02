A qué hora juegan Brasil vs Paraguay EN VIVO: miden fuerzas por Eliminatorias Qatar 2022

A qué hora juegan Brasil vs Paraguay: fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022.

Brasil vs Paraguay EN VIVO. La ‘canarinha’ recibe este martes 1 de febrero a los ‘albirrojos’ en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte por la jornada 16 de Eliminatorias Qatar 2022. Se miden el primero y el penúltimo de la tabla de posiciones del certamen. Conoce todos los detalles del encuentro.

Los de Tité, que ya tienen lo boletos para Qatar, quieren seguir alargando su buena racha en las Clasificatorias Sudamericanas. Acumulan 31 partidos sin conocer la derrota y ahora van por Paraguay, que la pasa mal en el certamen de selecciones.

Brasil viene de un accidentado choque frente a Ecuador, que terminó igualado 1-1. En dicho enfrentamiento, el portero Alisson Becker fue expulsado dos veces por el árbitro Wilmar Roldán, pero fue salvado por el VAR. El que no tuvo la misma suerte fue Emerson, que dejó el campo por doble amarilla.

El local también busca probar nuevos jugadores, los mismos que buscan destacar para ser tomados en cuenta para la lista final rumbo a Qatar 2022. Vinicius, Matheus Cunha, Dani Alves, Raphinha, Antony, entre otros, son las ‘caras nuevas’ de este Brasil.

Paraguay es todo lo contrario. Tendría que ganar todo lo que le queda, y esperar otros resultados, para buscar el quinto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Una derrota ante Brasil y se despide del sueño.

Sus números tampoco lo respaldan. La visita acumula 6 fechas sin conocer la victoria. Tampoco ha marcado en dichos partidos. Sin duda, están pasando por un momento complicado que no parece cuándo acabar. Igual, nada dura para siempre.

Brasil, mentalizado en seguir con su racha: 31 partidos sin conocer la derrota.

HORARIOS DEL BRASIL VS PARAGUAY

- Costa Rica / 6:30 p.m.

- Honduras / 6:30 p.m.

- Guatemala / 6:30 p.m.

- El Salvador / 6:30 p.m.

- México / 6:30 p.m.

- Panamá / 7:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 7:30 p.m.

- Perú / 7:30 p.m.

- Colombia / 7:30 p.m.

- Ecuador / 7:30 p.m.

- Venezuela / 8:30 p.m.

- Bolivia / 8:30 p.m.

- Paraguay / 9:30 p.m.

- Uruguay / 9:30 p.m.

- Chile / 9:30 p.m.

- Argentina / 9:30 p.m.

- Brasil / 9:30 p.m.

- España / 3:00 a.m. del 2 de febrero.

CANALES PARA VER BRASIL VS PARAGUAY

- Argentina / TyC Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Brasil / Globo y SporTV.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Nicaragua / Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / GOLPERU.

- España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Venezuela / TLT Play.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE BRASIL Y PARAGUAY

- 2021 / Paraguay 0-2 Brasil (Eliminatorias).

- 2019 / Brasil (P) 0-0 Paraguay (Copa América).

- 2017 / Brasil 3-0 Paraguay (Eliminatorias).

- 2016 / Paraguay 2-2 Brasil (Eliminatorias).

- 2015 / Brasil 1-1 (P) Paraguay (Copa América).

- 2011 / Brasil 0-0 (P) Paraguay (Copa América).

