Selección peruana: así narraron en el mundo el gol de Edison Flores en el triunfo sobre Colombia

Edison Flores anotó el único gol del partido en el triunfo de Perú sobre Colombia en Barranquilla. | Foto: Reuters

La selección peruana, con gol del volante Edison Flores sobre el final del partido, venció el viernes 1-0 como visitante a Colombia y revivió sus posibilidades de clasificar en forma directa al Mundial de Qatar 2022 al ascender al cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana.

El partido se jugó en el Estadio Metropolitano de esta ciudad del Caribe colombiano ante unos 46.000 espectadores.

La derrota dejó a la selección colombiana en el sexto lugar de la eliminatoria con 17 puntos, por fuera de la zona de clasificación, y con un difícil camino para lograr un cupo a la Copa Mundo. De esta manera, los cafeteros completan seis partidos sin ganar y sin anotar gol en la eliminatoria sudamericana.

Perú con 20 puntos, escolta a Brasil, Argentina y Ecuador en la tabla de posiciones y supera a Uruguay que es quinta con 19 unidades.

“Fue un partido increíble. Creo que hoy generamos muchísimas opciones, como anteriormente, y no entró”, dijo el delantero Radamel Falcao García. “Al final ellos tuvieron una que es la marca la diferencia del partido. Dominamos los 90 minutos prácticamente, pero bueno, eso no es suficiente, evidentemente hay que hacer goles para ganar esto y hoy no lo pudimos hacer”, agregó.

Perú recibirá a Ecuador la próxima semana, mientras que Colombia visitará a Argentina.

GOL INTERNACIONAL

En el minuto 85, Perú salió con el balón dominado desde atrás y en una transición con un pase preciso dejó a ‘Oreja’ Flores frente al arquero colombiano David Ospina a quien batió con un tiro de pierna izquierda para marcar el gol de la victoria. El jugador de la MLS de Estados Unidos tuvo la frialdad y la tranquilidad para convertir la decisiva anotación.

Ese tanto fue narrado en diferentes cadenas internacionales de radio, televisión y algunos blogueros. Aquí te dejamos algunos videos de cómo se vivió el gol peruano a nivel internacional.

Narración internacional del gol de Edison Flores.

CÓMO MARCHAN

Brasil lidera con 36 puntos y ya está clasificado al igual que su perseguidor Argentina (32). Ecuador, mucho más lejos, se aferra al tercer lugar con 24 unidades, cuatro más que Perú en el cuarto puesto, mientras que Uruguay bajó al quinto escalón (19), que da lugar a la repesca intercontinental.

Los charrúas dieron el batacazo el jueves ante Paraguay al imponerse 1-0 en Asunción, Ecuador quedó muy cerca de la clasificación al empatar 1-1 con Brasil en Quito, y la victoria 2-1 de visitante de la invicta Argentina sobre Chile, puso a La Roja al borde del abismo.

Sudamérica dispone de cuatro pases directos a Catar y el quinto jugará un repechaje con un seleccionado de Asia.

Mientras que Venezuela, colero de la tabla y sin posibilidades de llegar a Qatar, dio un cambio de timón pensando en la cita mundialista de 2026 y contrató al técnico argentino José Pekerman para liderar el proceso camino a la Copa del Mundo que Estados Unidos, Canadá y México organizarán conjuntamente.

Y esa oportuna metamorfosis dio los primeros frutos con la goleada 4-1 a Bolivia en Barinas (oeste), un auspicioso estreno para Pekerman, que clasificó y dirigió a Colombia en los Mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, y estuvo al frente de Argentina en Alemania-2006.

Bolivia quedó estacionado en la octava plaza con 15 puntos, apenas superado por Chile, su rival del martes en La Paz, por una unidad.

