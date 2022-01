Perú vs. Ecuador: Enner Valencia señaló que buscarán sellar la clasificación al Mundial de Qatar ante la ‘bicolor’

Enner Valencia quedó suspendido tras acumular tarjetas amarillas.

Ecuador empató 1-1 ante Brasil en Quito en uno de lo más partidos más atractivo de esta jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Con este resultado, la ‘Tricolor’ se mantiene en la tercera ubicación, pero aún su presencia en el Mundial no está asegurada. Por eso, Enner Valencia mandó una advertencia y buscarán sellar su clasificación ante Perú en Lima.

El duelo entre Ecuador y Brasil fue emocionante de principio a fin. La participación del VAR fue fundamental para que todo sea más justo. Se anuló una roja en contra de Allison y un penal que pudo significar la victoria de los locales. No obstante, el delantero ecuatoriano cree que las decisiones no fueron las correctas.

“Es un poco complicado. Casi nunca me gusta hablar de los árbitros, pero hoy revisó creo que tres veces el VAR para nosotros y nos dio las tres para atrás vi el video del penal y si eso no es penal no sé qué VAR estaba viendo para mí eso es penal cien por ciento”, señaló en conferencia de prensa al termino del encuentro.

Por otro lado, reconoció que el empate suma mucho para conseguir el objetivo de ir a la Copa del Mundo. “El punto es muy bueno, muy importante ante un gran rival que no perdió en las Eliminatorias. Queríamos ser los primeros en ganarle, pero sabemos las fortalezas de Brasil. Se encontraron un gol rápido, pero nunca bajamos la cabeza y gracias a Dios logramos un punto muy importante”.

Ahora, la selección ecuatoriana vendrá con las intenciones de cerrar su clasificación a Qatar a suelo limeño. “Hemos logrado un punto que nos permite seguir en carrera en ese sueño de clasificar al Mundial. Aún no hemos clasificado. Tenemos que sellar esa clasificación y ojalá sea en ese partido ante Perú ”.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Ecuador v Brazil - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador - January 27, 2022 Ecuador's Enner Valencia in action with Brazil's Fred Pool via REUTERS/Rodrigo Buendia

BAJAS DE ECUADOR

Previo al partido ante la selección brasileña, habían ochos jugadores ecuatorianos en capilla por acumulación de tarjetas amarillas. Dentro de esa lista, se encontraba Enner Valencia, que fue amonestado tras una falta sobre Dani Alves.

A los 69 minutos, el delantero ecuatoriano Enner Valencia fue a la marca del lateral brasileño Dani Alves, pero su ímpetu le pasó una mala jugada. El atacante de 32 años no pudo interceptar el balón, que Alves adelantó con habilidad, pero lo pisó y el brasileño se dejó caer en el campo de juego. Wilmar Roldán le mostró la tarjeta inmediatamente.

No es la primera vez que le pasa al futbolista del Fenerbahçe. “Me he perdido los dos partidos de eliminatoria con Perú. Es una lástima, pero voy a apoyar a mis compañeros para que se pueda sacar un buen resultado allá”, comentó.

Ecuador vs Brasil: Enner Valencia es amonestado y no estará ante Perú.| Fuente Movistar Deportes

Otro que se perderá el encuentro ante la ‘blanquirroja’ es el portero Alexander Domínguez, debido a que cometió una falta grave en el inicio del partido en el estadio Olímpico Atahualpa. Con esto dejó con 10 futbolistas a su equipo.

Sucedió cerca a los 12 minutos del partido. Alexander Domínguez no calculó en su salida e impactó con su botín en el cuello del delantero de la selección brasileña. Matheus Cunha quedó tendido en el suelo y los médicos entraron a atenderlo inmediatamente.

El árbitro Wilmar Rondán no se había percatado de la magnitud del choque y fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Después de ver la repetición, le mostró la roja al portero ecuatoriano, de esta forma el grupo de Gustavo Alfaro estarán con uno menos casi todo el partido.

Expulsión del arquero Domínguez en el Ecuador vs. Brasil. | Fuente: Movistar Deportes

PERÚ VS. ECUADOR

Perú recibirá el martes 01 de febrero a las 21:00 (hora local) a la selección ecuatoriana en el estadio Nacional, el cual contará con un aforo al 50% tras recibir el visto bueno de las autoridades locales. Asimismo, los hinchas podrán ingresar con instrumentos.

