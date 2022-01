Gregorio Pérez envió mensaje a los hinchas de deseó que Universitario gane la Liga 1 2022

El técnico uruguayo dirigió en dos procesos a Universitario de Deportes.

Gregorio Pérez se viene recuperando de manera satisfactoria y este viernes 28 de enero tuvo la oportunidad de volver a dirigirse a los hinchas de Universitario de Deportes. El técnico uruguayo dejó el cargo de director técnico por problemas de salud, pero sus deseos por un futuro lleno de éxitos para los ‘cremas’ no cesa. Además, agradeció por todo el apoyo y cariño.

En las primeras líneas se puede observar un mensaje de agradecimiento hacía todos los que mostraron sinceros cariños. “Quiero agradecer a un pueblo maravilloso como el peruano, que me hizo sentir como en mi propia casa, desde el primer día. La amabilidad, el cariño y el respeto con el que me trataron en todos los ámbitos, caló muy hondo en mi y mi familia”, se puede leer en la imagen que compartió la periodista Elo Bengoechea, amiga de la familia.

Además, se conmovió por no poder dirigir al equipo y deseó que campeonen en la Liga 1 2022. “No tengo palabras para retribuir a Universitario por abrirme las puertas de su gran club y, a través de él, conocer a la increíble hinchada crema, con la que tuvimos la oportunidad de vivir momentos inolvidables. No se me pudo dar a mi acompañarlos a obtener la 27 este año, pero es mi gran deseo que en este campeonato, sea la ‘U’ quien levante la copa. Hasta siempre. Y dale ‘U’”.

Recordemos que ‘Goyo’ tuvo dos procesos al mando de Universitario de Deportes. La primera en el 2020 y la segunda en el 2021. La primera no la pudo concluir por la pandemia del COVID-19 y los problemas administrativos de los ‘cremas’, mientras que cerró el 2021 como tercero de la tabla acumulada y clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores.

GREGORIO PÉREZ TENDRÁ HOMENAJE EN LA ‘NOCHE CREMA’ 2022

La ‘Noche Crema’ 2022 se celebrará este 27 de enero y los pormenores se vienen afinando en estos días previos. En ese sentido, Daniel Amador, Gerente de Marketing de Universitario de Deportes, contó algunos detalles que se vivirán en el estadio Monumental, como el homenaje que recibirá Gregorio Pérez, quien no pudo seguir al mando del equipo por salud.

“Es importante decir que habrá un homenaje a Gregorio Pérez en la ‘Noche Crema’. Habrá un espacio especial para él y seguro va a ser bien recibido por el público”, comentó el colaborador del cuadro ‘merengue’ en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Universitario vs Aucas: ‘Noche Crema 2022′ se jugará el próximo 29 de enero en el Monumental (Foto: Universitario)

LAS DOS ETAPAS DE GREGORIO PÉREZ

GREGORIO EN EL 2020

La primera aparición de Gregorio Pérez en Universitario de Deportes fue en diciembre del 2020, cuando el ‘charrúa’ fue anunciado por la directiva ‘merengue’. Su llegada generó algunas dudas en Perú, pero sin embargo, silenció a todos en su primera etapa como técnico, consiguiendo cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas en 10 partidos. Logró 18 puntos de 30 posibles.

GREGORIO EN EL 2021

Su segunda aparición se dio en plena campaña del 2021. Universitario de Deportes no la pasaba bien con Ángel Comizzo como técnico y, tras su salida, se abrió la posibilidad de la vuelta de Gregorio Pérez, quien no dudó en ponerse el buzo. Jugó la Fase de la Liga 1 y en total sumó 21 puntos de 24 posibles, consiguiendo siete victorias y una derrota en ocho compromisos. Logró terminar como tercero de la tabla acumulada y acceder a las fases previas de la Copa Libertadores 2022.