‘Noche Crema’ 2022: Gregorio Pérez recibirá homenaje en la presentación de Universitario

Gregorio Pérez volvió a Universitario en septiembre

La ‘Noche Crema’ 2022 se celebrará este 27 de enero y los pormenores se vienen afinando en estos días previos. En ese sentido, Daniel Amador, Gerente de Marketing de Universitario de Deportes, contó algunos detalles que se vivirán en el estadio Monumental, como el homenaje que recibirá Gregorio Pérez, quien no pudo seguir al mando del equipo por salud.

“Es importante decir que habrá un homenaje a Gregorio Pérez en la Noche Crema. Habrá un espacio especial para él y seguro va a ser bien recibido por el público”, comentó el colaborador del cuadro ‘merengue’ en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, reveló que algunos futbolistas no estarán presentes en este evento. “Hay varios jugadores que no podrán estar en la Noche Crema, pero sí haremos algo para que puedan estar dentro de la presentación. Estamos preparando una fiesta muy grande”. Además adelantó algo de lo que se vivirá. “Hemos preparado una fiesta para para este reencuentro que tendrá el hincha con el equipo. Primero tendremos el fan fest en la explanada sur desde las 12 am hasta las 5 pm. Luego ya se abren las puertas del Estadio Monumental”.

¿MAYOR AFORO EN EL MONUMENTAL?

El Ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el miércoles 26 de enero que el aforo en los estadios pasará de 30% a 50% en algunas provincias y 60% en otras, esto dependiendo del nivel de alerta que tengan. Por esa razón, en la últimas horas se especuló que el aforo en el estadio Monumental de Ate se podía agrandar. Sin embargo, Daniel Amador expresó que esto dependerá de que la norma sea publicada en el diario oficial El Peruano.

“El aforo para la Noche Crema es del 30%, lo que se ha solicitado. Ayer se comentó sobre aumentar al 50%, pero estamos esperando cuándo salga la norma. En caso salga antes, solicitaremos que sea al 50%. Si la norma del 50% se publica mañana, se complicaría. Pero haremos el mayor esfuerzo posible. Por el momento el aforo de la Noche Crema es el 30% y todavía hay entradas disponibles