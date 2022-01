El ojo que llora: Congreso presenta moción para que ministra de Cultura acuda al pleno

Una resolución del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales declaró, el último 25 de enero, como Patrimonio Cultural de la Nación al memorial ubicado en el Campo de Marte , “ El ojo que llora ”. Desde que se dio a conocer la noticia, se han presentado reacciones a favor y en contra por la decisión adoptada y ahora algunos congresistas han solicitado la presencia de la ministra de Cultura , Gisela Ortiz , para brindar explicaciones de la cuestionada medida.

La iniciativa proviene de parte de la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, quien presentó una moción de orden del día para solicitar la presencia de Ortiz a fin de explicar los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la declaración de patrimonio al memorial que rinde homenaje a las víctimas de los años de violencia terrorista registrada en nuestro país.

La moción presentada desde el Parlamento señala que “diversos sectores de la población” consideran que “El ojo que llora” enaltece el terrorismo. “Su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación no representa a las víctimas del terrorismo, sino más bien es una afrenta a las familias víctimas del terrorismo y las Fuerzas Armadas”, se lee en el documento presentado que lleva las firmas de los congresistas Diego Bazán, Jorge Montoya, Diana González, José Williams, María Córdova, Juan Burgos, Adriana Tudela y Norma Yarrow.

“Estamos completamente indignados por esta declaratoria. Dentro de su narrativa, lo que ellos cuentan es que el Estado es el que ha maltratado, el que ha asesinado, y eso no es así. Ese ‘Ojo que Llora’ no nos representa a las víctimas del terrorismo. Cuando hablan ellos de que aquí lo que hubo fue violencia política, no sé qué más es lo que han puesto en ese famoso decreto”, señaló la congresista Martha Moyano de Fuerza Popular.

La resolución que declaró Patrimonio al cuestionado monumento, resalta su valor intelectual destacando que puede convertirse en " un espacio simbólico de disputa entre el pasado y el presente, y de reflexión sobre las demandas de las personas afectadas por la violencia en todos sus ámbitos. Bajo esta premisa, el citado bien puede convertirse en eje articulador de encuentros, intercambios y memorias, siendo el reflejo de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”.

Foto: Ministerio de Cultura

SOBRE EL OJO QUE LLORA

El monumento inaugurado al público en 2005 ha sido noticia en diversas oportunidades por haber sufrido actos vandálicos por parte de aquellos que están en contra de su existencia. La mencionada resolución, resaltó, además, el valor artístico de la pieza señalando que “ es una obra de arte interactiva creada por una de las más importantes artistas de la escultura contemporánea peruana, Lía Rosalía Anna María Vermeulen , inspirada en la magnífica tradición artística de trabajo en piedra; como un exponente de la memoria, la identidad y el arte, merece ser adecuadamente conservado”.

El motivo central de esta obra constituye la representación simbólica de una montaña y se denomina Madre Tierra Pachamama, midiendo 215 centímetros de alto y 210 centímetros de ancho. En la zona central superior, se halla un orificio donde se encuentra inserta una piedra circular por donde brota agua.

Por otra parte, el complejo laberíntico es un área con diseño de once círculos formados por gruesas bandas de cantos rodados, en los que se encuentran escritos los nombres, edades y el año de la muerte o desaparición de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, creado mediante la Ley N° 28592.

