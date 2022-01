Pedro Castillo en CNN: “La Constitución debe estar de acuerdo a los nuevos tiempos”

Pedro Castillo brindo una entrevista a CNN en español. | Foto: CNN

Este martes, se emitió la segunda parte de la entrevista exclusiva que Pedro Castillo sostuvo con la cadena internacional CNN en Español. En esta ocasión, uno de los temas que se tocaron fue el de la Asamblea Constituyente y el de la posibilidad de generar una nueva Constitución.

El periodista mexicano Fernando del Rincón le preguntó al presidente “¿qué aspectos quiere cambiar de la Constitución del 93?”

El primer argumento de Castillo fue decir que “los tiempos han cambiado” para una Constitución hecha en el año 1993

“De acuerdo a los nuevos tiempos y a las nuevas sociedades también debe estar su Constitución”, dijo.

Sobre los cambios que haría en la Carta Magna, puntualizó: “Que se le dé espacio a los hombres de abajo, que se incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darles luz, para darles teléfono, para darles virtualidad, para que ya no estén más pobres, para una verdadera descentralización”.

RESPETA A LA CONSTITUCIÓN ACTUAL

Sin embargo, reconoció haber sido elegido por la Constitución vigente y, por ello, aseguró que respetaría su normatividad.

“Yo he sido elegido con esta Constitución. Yo no voy a quebrar la normatividad vigente por la cual he sido nombrado. Creemos que eso (el cambio de Constitución) se debe hacer en el marco de la forma más democrática y viable”, agregó.

¿SERVICIOS O DERECHOS DE LA CONSTITUCIÓN?

Una declaración controversial del presidente fue afirmar que, según la actual Constitución, “el agua, la salud y la educación” son servicios y no derechos.

“Están contemplados como servicios en la Constitución. La Salud es un derecho. ¿Por qué tiene que ser discriminado una persona que está en Purús, en Caballococha? ¿Acaso no tienen el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades?”, dijo.

TEMOR DE LA CONSTITUYENTE

El mandatario enfatizó que no se le debe “tener temor a la voluntad popular” a la hora de buscar una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el entrevistador le indicó que el temor es que se haga un cambio para reelegirse, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela.

“Yo juré salir el 28 de julio del 2026. Acá sería letal que un maestro dé esas muestras al magisterio, a mis padres, a mi familia y a mis hijos. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué no ir de la mano con el campesino, con el maestro, con el obrero?”, expresó el mandatario.

