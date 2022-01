Alianza Lima: Hernán Barcos respaldó a Beto Da Silva en Instagram con un mensaje de aliento

Hernán Barcos podría compartir ataque con Beto Da Silva en Alianza Lima este 2022.

Beto Da Silva llegó a Alianza Lima el 2020 en lo que prometía ser una temporada de ensueño. Sin embargo, su bajo rendimiento y constantes problemas físicos enojaron a más de un hincha ‘blanquiazul’. Incluso fue prestado el 2021, pero para este año, a falta de ofertas concretas, se quedaría en Matute. De hecho, una de las figuras como Hernán Barcos, apuesta a que este sea su año y pueda mostrar todo ese potencial que exhibió a corta edad.

Fue a través de una publicación que el delantero peruano realizó en su cuenta de Instagram en donde sale una foto entrenando con el elenco ‘íntimo’. Los comentarios no se hicieron esperar, pero el más llamativo fue el del ‘Pirata’, quien le dijo unas palabras de aliento. “Vamos Beto, con todo este 2022. Estamos juntos” , escribió el argentino, acompañando el mensaje con tres emojis de músculo. La respuesta del exSporting Cristal no se hizo esperar y dijo: “Vamos Arriba Hernán! Tmj con todo” . El ‘Tmj’ hace alusión al “estamos juntos”. De igual forma colocó el emoji del brazo musculoso. Entre estos dos mensajes, reaccionaron más de 1500 personas.

Interacción en Instagram entre Beto Da Silva y Hernán Barcos.

Hernán Barcos, desde su llegada a tienda ‘blanquiazul’, siempre se ha mostrado como un futbolista que no solo suma en el campo de juego, sino también en cuanto a la convivencia en el vestuario. Su vasta experiencia le permite a sus 37 años mirar con otros ojos las cosas y aportar de gran manera al grupo. Basta con mirar las celebraciones de los goles abrazando a sus compañeros para darse cuenta lo crucial que es su figura.

APOYO DE MÍGUEZ

Sin embargo, no es el único jugador que ha mostrado su apoyo a Da Silva, pues anteriormente Pablo Míguez comentó en una entrevista que “dentro de la cancha te voy a defender a morir. Como compañero te voy a defender en todo y quiero que tu mejor versión sea este año”, señaló el futbolista uruguayo, quien recientemente adquirió la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero.

OPCIONES EN LA LIGA 1

A inicios de este enero se pensó que Beto podría ser prestado a otro club de la Liga 1. En el radar estuvieron ADT o Carlos Stein , pero el mismo jugador habría rechazado estas posibilidades, pues tendría la intención de cumplir con su contrato que culmina a finales de este año, o esperar a alguna opción en el extranjero. Por lo pronto, viene entrenando a la par de sus compañeros en la pretemporada ‘aliancista’ que se realiza entre las instalaciones del colegio de la Inmaculada de Surco y el Estadio de Matute.

TEMPORADA 2021

El año pasado, el atacante peruano defendió a modo de préstamos los colores de la Universidad César Vallejo , en la que podría considerarse como la mejor temporada que ha tenido en años. Esto debido a que jugó 19 partidos entre partidos de Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores, en los que convirtió 2 goles . José ‘Chemo’ Del Solar fue quien lo pidió y pudo superar la barrera de los 10 partidos que había promediado hasta ese entonces en su carrera profesional.

Beto Da Silva celebrando el gol que hizo con la Universidad César Vallejo a Alianza Universidad el 2021. | Foto: Liga 1

CRÍTICAS DEL FONDO BLANQUIAZUL

Fernando Farah, uno de los miembros del Fondo Blanquiazul, fue muy crítico cuando fue preguntado por Beto Da Silva en una entrevista que le realizaron en Radio Ovación hace unos días. “Lo de Beto da Silva fue una apuesta, el Fondo apostó por Beto y salió una mala apuesta. Es un balance terrible, muy malo, se esperaba otra cosa y no fue, no llegó a la selección nunca, no se ha mantenido titular. Entiendo que ha hecho los esfuerzos, pero no ha podido y eso siempre pasa, siempre hay que, aciertas con uno y te equivocas con otro”, declaró el empresario.

