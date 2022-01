La historia del empleador que ahorró dinero por un año para llevar a sus trabajadores de vacaciones

Ahorró dinero por un año para llevarse a sus trabajadores de vacaciones rumbo a Encarnación, Paraguay. Composición Infobae.

Existen historias donde el empleado y el empleador se llevan bien, al punto de haber un balance un muto en el trato profesional. Esto se reflejó en un hombre de negocios que no esperó la oportunidad de ahorrar dinero para llevarse de paseo a sus trabajadores para unas merecidas vacaciones. Se trata de Sebastián Sánchez, ingeniero paraguayo de 34 años que fundó la empresa SF Maquinarias hace 4 años.

De acuerdo con esta noticia de hace una semana de diario Extra de Paraguay, la esposa del señor, Fabiola Colnago, reveló que su pareja tomó la decisión en que sus empleados vayan a Encarnación. Esta ciudad se ubica al sur de la región oriental del país guaraní —desde Asunción son aproximadamente 5 horas de viaje en auto— en donde se decidió pasar unas mini vacaciones por el esfuerzo realizado en la compañía.

Llevó a sus trabajadores a las playas de Encarnación, Paraguay. Foto: SF Maquinarias/Facebook

SF Maquinarias se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaria para el sector construcción. Cuenta con una promedio de 15 personas entre personal de logística, choferes y vendedores.

La esposa del empresario comentó que el motivo de llevar a sus empleados de viaje fue que “siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”.

Llevó a sus trabajadores de vacaciones en Paraguay. Foto: SF Maquinarias/Facebook.

“Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones ”, contó la esposa al diario Extra de Paraguay.

Fueron hospedados en un fin de semana largo en Perla del Sur, en un hotel de 5 estrellas. Sánchez no dudó en cerrar el negocio para pasar un tiempo de distracción con sus colegas.

“Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”, es lo que siente el empresario según contó su esposa al medio paraguayo.

PLANEAN NUEVO VIAJE

En esa línea, añadió que este experimento fue “una prueba para ver si todo salía bien” , lo cuál resultó exitoso. Por eso, su esposo planea costar un viaje a las playas de Brasil para todos los trabajadores y sus familias. El proyecto está en marcha porque ya hubo una reunión entre todos para hacer las coordinaciones y lograr obtener los ahorros en un año para realizar el viaje. “Están entusiasmados, ellos van a elegir el destino” , culminó Fabiola Colnago.

Llevó a sus trabajadores a las playas de Encarnación, Paraguay. Foto: SF Maquinarias/Facebook

