El emotivo reencuentro de una perrita y su dueño, quien volvía luego de un año de servicio militar

Caleb se reunión con su perrita Koda tras un año sin verse. Él venía de hacer servicio militar y aunque el video data del 2020, sigue generando reacciones en redes sociales. Video: YouTube.

Extrañamos siempre a nuestras mascotas cuando están lejos, más aún cuando hay un vínculo fuerte que sin importar la distancia habrá una cercanía en nuestros corazones. Y ello explota de alegría cuando hay un reencuentro. De eso se trata la historia de la familia de Caleb, un hombre quien grabó como Koda, la perrita que volvió a ver a su dueño luego de un año sin estar juntos. Caleb volvía de realizar servicio militar en Estados Unidos.

Este hecho ya generó reacciones en redes sociales debido a que el momento es muy emotivo. El animal enloqueció y empezó a jugar por la felicidad de volver a ver a su mejor amigo después de un largo tiempo. En la grabación subida a la plataforma digital YouTube , se puede apreciar claramente la conmovedora reacción de Koda al estar nuevamente junto a ‘su mejor amigo’ para continuar siendo felices.

De hecho, el adorable perro demostró que echaba de menos a su dueño. Ello conmovió incluso a la propia familia de Caleb. Al punto que su hermana, Alex, escribió en su cuenta oficial de Reddit un comentario que logró varios comentarios llenos de ternura y felicidad en la red social. “Mi hermano Caleb pensó que su perro Koda no lo recordaría después de servir al ejército en Kuwait durante más de un año. Koda demostró que estaba equivocado” , escribió.

Como era de esperarse, la emotiva escena entre Caleb y Koda se volvió tendencia en todos los rincones de Internet más allá de Reddit. El video se subió en julio de 2020, pero a pesar de ya más de un año de su publicación, este continúa sumando reacciones en redes sociales.

“Esto me hace feliz, no puedo dejar de verlo”; “el reencuentro es encantador”; “muchas gracias a tu hermano por su sacrificio y por el de Koda”; “murió de ternura cuando el perro lo abrazó por el cuello. los perros son demasiado buenos para este mundo y no los merecemos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Koda se reencuentra con Caleb, que volvía del servicio militar, después de un año sin verse. Composición Infobae.

Investigadores de la Universidad de Dalhousie en Canadá descubrieron que el perro promedio parece saber alrededor de 89 palabras y frases. Sin embargo, los canes muy inteligentes pueden responder a más de 200 términos expresados por sus cuidadores.

“Nuestro objetivo era desarrollar un inventario completo de las palabras informadas por las personas a que creen que sus perros responden de manera diferente y consistente”, indicaron las especialistas Catherine Reeve y Sophie Jacques en la investigación publicada en la revista Applied Animal Behavior Science.

El estudio encontró que las indicaciones comunes se encuentran entre las palabras más probables que un perro reconocerá. Estos incluyen: “siéntate”, “ven”, “abajo”, “quédate”, “espera”, “no”, “está bien” y “déjalo”. Sin embargo, los investigadores señalan que los perros responden con mayor frecuencia a sus propios nombres.

“Con investigación adicional, nuestra herramienta podría convertirse en un instrumento de investigación eficiente, efectivo y económico para mapear algunas de las competencias de los perros y quizás ayudar a predecir temprano el potencial de perros individuales para diversas profesiones”, concluyó Reeve.

