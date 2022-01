Néstor Villanueva no descarta retomar su relación con Flor Polo: “Voy a luchar por mantener a mi familia unida”

Néstor Villanueva aseguró que intentará solucionar sus problemas con Flor Polo para retomar su relación. (Foto: Instagram)

Néstor Villanueva se presentó en el programa En Boca de Todos para hablar una vez más sobre su sonada ruptura amorosa con Flor Polo. El cumbiambero admitió que todavía seguía enamorado de la hija de Susy Díaz, por lo que iba a luchar para mantener a su familia unida.

“¿Sigues amando a Flor?”, le consultaron al cantante, quien recordó que desde hace más de un mes reconoció que su matrimonio con la empresaria no se encontraba atravesando su mejor momento.

“Vamos a recordar un poquito la última vez que estuve en el programa (En Boca de Todos). Yo recuerdo que le dije que si alguna vez había cometido un error que me disculpe y que iba a hacer todo los posible para solucionarlo , eso fue lo que dije en televisión”, indicó.

Asimismo, Néstor Villanueva reafirmó su compromiso de intentar salvar su matrimonio, pues sigue profundamente enamorado de Flor Polo y descartó haberle sido infiel tras la difusión de unas imágenes en las que sale bailando alegremente con una jovencita.

“ Se lo he dicho de nuevo y en televisión nacional, yo sigo amando a Flor, el amor no se va de la noche a la mañana por más peleas o discusiones que puedo haber en una pareja, uno de la noche a la mañana no puede dejar de querer y menos amar”, precisó.

TUVIERON DUROS MOMENTOS

De otro lado, Néstor Villanueva recordó que no es la primera vez que su matrimonio con Flor Polo atraviesa una crisis, pues hace algunos años estuvieron a punto de divorciarse al acusarse mutuamente de infidelidad.

“ Nosotros hemos atravesado tantas cosas difíciles, tenemos dos hijos hermosos que nos ha dado tanta alegría , pero a veces es el estrés de estar tanto tiempo encerrado por la pandemia”, comentó.

“Yo lo digo y lo repito aquí en televisión nacional, yo voy a luchar, voy a hacer todo lo posible para mantener a mi familia unida, si más adelante ya no da, al menos ya hice todo lo posible, porque siempre voy a pensar primero en la familia”.

Néstor Villanueva aseguró que luchará por mantener a su familia unida tras dar a conocer que se separó de Flor Polo.

PELEA TENDRÍA SOLUCIÓN

Pese a que Flor Polo descartó rotundamente retomar su relación con Néstor Villanueva, el cumbiambero señaló que su aún esposa dijo eso en televisión por pura cólera, pues la pelea que tuvieron no habría sido nada grave.

“ Conozco muy bien como es ella y a veces nos dejamos llevar por la cólera, hablamos con el hígado, no pensamos a veces que todo en esta vida tiene solución . Hemos pasado problemas peores”, indicó.

Finalmente el cantante sostuvo que le dará un tiempo a la hija de Susy Díaz para que piense las cosas y luego puedan sentarse a hablar tranquilamente para decidir el futuro de su matrimonio.

“Para mí no hay marcha atrás, voy a dejar el tiempo que necesite ella para analizar las cosas, como todo se encuentra reciente, entonces voy a dejar que pasen las cosas y ya tendremos tiempo para conversar”, sentenció.

