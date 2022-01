Gregorio Pérez no continuará como técnico de Universitario, confirmó Jean Ferrari

Gregorio Pérez estuvo en Universitario de Deportes en dos etapas. Foto: Universitario.

A poco de iniciar la temporada 2022, Universitario de Deportes confirmó que Gregorio Pérez no continuará en el equipo. Esto fue confirmado por el administrador temporal del club, Jean Ferrari, mediante una conferencia de prensa en Campo Mar U. Además, dijo que a partir de este 21 de enero, recién empezará con la búsqueda de nuevo estratega.

“Gregorio y su familia tomaron la decisión de no continuar en el club. Acá no estamos hablando de contrataciones, estamos hablando de la salud de una persona muy querida. Yo creo que hay que respetar. No vamos a terminar de cerrar la puerta para tenerlo a futuro y nos acompañe en otro cargo”, comentó el exfutbolista para los periodistas asistentes.

Por otro lado, habló de la posibilidad de que el que fue el primer asistente de ‘Goyo’, Edgardo Adinolfi, pueda quedarse al mando del equipo. “Sobre Edgardo Adinolfi, siempre las posibilidades en el fútbol están sobre la mesa. Acá uno no puede descartar nada. He conversado con Edgardo hoy, él va a dirigir el partido ante Miami en Estados Unidos y en la ‘Noche Crema’ 2022″, comentó. “Hoy hemos tenido un partido con Sport Boys y él dirigió la práctica. El equipo a mí me entusiasma. Los goles de hoy han sido goles de un buen nivel futbolístico. Tácticamente, bien elaborados”, agregó.