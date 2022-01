Vacuna contra la COVID-19: entérate del cronograma y protocolo para niños de 5 a 11 años. EFE/Carlos Ortega

El momento de los más pequeños se acerca. Desde la segunda quincena de enero podrán acceder a las vacunas para protegerse contra la COVID-19 , sobre todo ahora que el país atraviesa una tercera ola de contagios. El viernes 21 de enero llegará al Perú el primer lote de 996,000 dosis de la vacuna contra el covid-19 para niños de 5 a 11 años de edad del laboratorio Pfizer, confirmó la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez. “Estamos en condiciones de informar a la ciudadanía que en los próximos días estaremos anunciando el inicio de esta importante actividad de vacunación”, agregó.

El jueves último el Minsa publicó el protocolo de vacunación, documento que detalla las dosis que aplicarán, cómo se realizará la distribución de edades, entre otros dato que todo padre de familia debe saber y que detallamos a continuación. La autoridad sanitaria confirmó que aquellos que presenten morbilidades o inmunosupresión serán los primeros en ser vacunados. Una vez concluido con este grupo se dará pase a los menores de 10 a 11 años, de 8 a 9 años y a los de 5 a 7 años de edad.

El primer lote de las dosis de la vacuna para niños ingresará a la sede de Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), en el Callao, para luego iniciar la distribución a nivel nacional.

Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, señaló que tras la llegada del primer lote, se iniciará el proceso de vacunación en la siguiente semana. Las autoridades estiman que el grupo de menores con morbilidades suma un total de 37,000 pequeños, mientras que los de 10 a 11, los siguientes después del grupo mencionado, son un total de 900,000 a nivel nacional. Cabe precisar que el Perú cuenta con una población de aproximadamente 4 millones 036 mil 753 niños y niñas entre los 5 a 11 años, los mismos que se encuentran en edad escolar.

PROTOCOLO A SEGUIR

Según el protocolo, podrán vacunarse los menores que, en las últimas dos semanas, no presenten síntomas compatibles con la covid-19. De igual forma, las niñas y niños que no tuvieron contacto con alguien que dio positivo a coronavirus, en las últimas dos semanas. Hay que tener en cuenta que aquellos menores que se contagiaron pero no requirieron de oxígeno ni hospitalización, podrán recibir la vacuna 14 días después del alta, mientras que aquellos que necesitaron la ayuda mencionada, podrán hacerlo 90 días después del alta. “Este protocolo lo aplicaremos en todo el ámbito nacional en coordinación el Ministerio de Educación (…) solo falta definir el día y lugares de vacunación”, precisó la directora de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez.

Los menores también podrán recibir la vacuna contra la influenza el mismo día de su primera dosis. En el caso de las niñas de 11 años, también podrán recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). En el caso de otras vacunas se debe colocar en un intervalo de 15 días.

Luego de colocada la vacuna, los menores podrían presentar irritabilidad y dolor en el lugar de la inyección, que irán desapareciendo en los siguientes días. Sin embargo, esto no pone en cuestionamiento la efectividad de las vacunas que, en el caso de Pfizer, se ha demostrada que tiene un 90.7% de efectividad en el grupo poblacional en el que será próximamente aplicado.

Previo a la vacunación, el niño o niña debe ir acompañado por uno de sus padres, tutor o familiar mayor de 18 años , quien debe presentar el documento de “Expresión de Consentimiento Informado” debidamente firmado. Asimismo, un médico procederá a verificar la condición de salud del menor. Y antes de aplicar la vacuna, el personal de salud deberá explicar la técnica de vacunación y el tipo de vacuna a administrar.

