Repsol: usuarios explotan contra la empresa por el derrame de petróleo, su postura y la limpieza con recogedores

Repsol y la contaminación ambiental. Durante las últimas horas se han revelado más detalles de lo que sucedió respecto al derrame de petróleo, el cual le pertenece a la empresa petrolera y es así que los usuarios han mostrado su fastidio y rechazo ante la postura de Repsol, quien afirma no ser responsable del desastre ecológico.

Cabe resaltar que nada de este tema se sabía hasta el domingo por la tarde, cuando varios usuarios de Twitter reportaron mediante fotografías y videos el estado deplorable de las playas de Ventanilla.

Hasta ese momento ninguna de las autoridades peruanas había hecho pública la información de semejante suceso y esto se debería a que no contaban con la información exacta del derrame de petróleo, es decir creían que se trataba de un derrame “mínimo”, tal cual fue el reporte que brindó Repsol a las autoridades y así lo confirmó Miriam Alegría, jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

PRIMERA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

La primera reacción de los usuarios fue el de intentar hacer eco en el reporte de los ciudadanos de a pie y que esta información llegue a las autoridades y así fue.

La jefa de la Oefa confirmó en RPP que se enteró de la magnitud del evento mediante redes sociales , ya que ella tenía la información de que el derrame solo llegaba a cubrir 2.5 m2, pero finalmente no era así.

Los usuarios ubicaron el proceder de este derrame y encontraron que el responsable era nada menos que la empresa Repsol, quien hasta el momento no se pronunciaba a pesar de encontrarse en tendencia en Twitter durante casi todo el día, acompañado de comentarios negativos, imágenes y videos del hecho.

SEGUNDA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

La segunda reacción hizo estallar aún más a los usuarios y esta se dio tras conocer el reporte de Repsol en el que indicaban que el derrame era de solo 7 barriles de petróleo; sin embargo, la dimensión que abarcaba en el litoral peruano no coincidía con la información que se filtró en diversos medios de comunicación.

TERCERA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

El día de ayer se evidenció que la empresa venía realizando trabajos para recoger el petróleo derramado, pero el accionar desencajó aún más a la población peruana y es que se vio a grupos de 10 a 15 personas recogiendo el crudo con recogedores y escobas. Las redes explotaron y se cuestionaba la “tecnología de punta” y el interés por parte de Repsol para resarcir el daño causado. Por la noche se conoció la cantidad real (hasta el momento) de los barriles derramados y se tratan de 6 mil barriles y los usuarios hicieron notar su fastidio hacia la empresa.

Repsol es dueño de la refinería La Pampilla; sin embargo, en los comunicados (fueron dos en total) que emitían no aparecía el nombre de Repsol en ningún lado , hecho que enervó los ánimos de los usuarios y le recordaron a la empresa que en fechas anteriores cuando no había crisis, La Pampilla sacaba comunicados con el logo de Repsol. También cuestionaron al equipo de relaciones públicas de Repsol, debido a que en algunos medios solo se citaba a La Pampilla, mas no a Repsol.

Hoy, es el quinto día en el que el petróleo flota y sigue matando la diversidad marina y que además ha quitado ingresos a los pescadores de la zona y Repsol decidió tener presencia en medios; no obstante, su postura indignó a los usuarios de Twitter y demás peruanos.

“No ocasionamos el desastre ecológico”, fue lo que dijo la representante de Repsol, Tine van den Wall.

ESTAS SON LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS EN TWITTER

Es importante resaltar de Repsol es el tema más vigente dede el día domingo.

Reacciones de los usuarios frente al derrame de petróleo por parte de Repsol. (Foto:Captura Twitter)

