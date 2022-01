Aldo Corzo habló de la salud de Gregorio Pérez, la selección peruana y el aforo en los estadios

El lateral derecho es de los veteranos en Universitario de Deportes.

Aldo Corzo, emblema de Universitario de Deportes y la selección peruana, se tomó unos minutos para hablar de la salud de Gregorio Pérez y comentar la última conversación que tuvo con él. Por otro lado, también se refirió al próximo partido de la selección peruana en Barranquilla y la posibilidad de contar con los hinchas en los estadios, tanto para la Liga 1 como las Eliminatorias Sudamericanas.

“Antes de que el profesor Gregorio sea operado hablé con él, le envié un audio y me contestó. Estaba bien, se le escuchaba con muchas ganas de recuperarse pronto, asumo que así será y sé que va a estar bien”. comentó el jugador en entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Recordemos que la semana pasada el estratega uruguayo fue operado de emergencia por un síndrome coronario.

Es importante resaltar que ‘Goyo’ no necesitó una segunda operación y se viene recuperando de buena forma en una clínica privada de Miraflores. Sin embargo, aún no tiene fecha confirmada de vuelta a los entrenamientos con los ‘cremas’ y no se sabe si continuará al mando de los ‘merengues’.

Por otro lado, Aldo Corzo por ahora se encuentra entrenando y concentrado con la selección peruana, que jugará su segundo amistoso internacional ante Jamaica, previo a los duelos de Eliminatorias Sudamericanas ante Colomba y Ecuador. Aldo Corzo fue titular ante Panamá y salió en los últimos minutos para el ingreso de Jhilmar Lora.

Soccer Football - Copa America 2021 - Semi Final - Brazil v Peru - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - July 5, 2021 Peru coach Ricardo Gareca shakes hands with Aldo Corzo after he was substituted REUTERS/Sergio Moraes

ALDO CORZÓ HABLÓ DEL OBJETIVO EN BARRANQUILLLA

La selección peruana tendrá uno de los partidos más importantes de las Eliminatorias Sudamericanas en Barranquilla. Allí esperará la selección colombiana, que contará con el apoyo total de su hinchada en el estadio Metropolitano. En ese sentido, Aldo Corzo se refirió al objetivo de la ‘blanquirroja’ para este vital compromiso.

“Queremos cambiar la historia en Barranquilla y sacar un resultado positivo. Esa es la idea. Nosotros vamos por los tres puntos, pero dependerá de las circunstancias del partido”, comentó el futbolista que estuvo presente como titular en el Perú 1-1 Panamá en el amistoso internacional jugado en Lima.

Por otro lado, se refirió a lo complicado que es estar a la altura de la ‘blanquirroja’. “La Selección siempre es una presión, hay que estar al nivel y acorde a lo que viene. Siempre habrán críticas, sean buenas o malas, hay que ser consciente de que somos trabajadores, somos humanos y queremos hacer lo mejor posible”.

POSTURA SOBRE MEDIDAS CONTRA EL COVID-10 Y AFORO EN LOS ESTADIOS

Aldo Corzo, un futbolista que disfruta y se potencia con público en los estadios, se refirió a la presencia de los hinchas tanto para la selección peruana como con Universitario de Deportes en la Liga 1. El lateral derecho dijo que para él es muy importante contar con ellos. Además, dio su postura por los contagios de COVID-19 en el Perú, que vive la tercera ola.

“No he podido jugar un partido con público desde el 2020 en el clásico. Para mí es importante y creo que la Selección Peruana siempre juega mejor con gente, hay una conexión fuerte. Por lo que veo, el tema de los contagios se está manejando mejor. Pero en cualquier momento uno puede ser contagiado y es parte de la vida, de los trabajos y uno tiene que convivir con eso”.

