Adolfo Aguilar sobre Peluchín: “Me parece un tipo guapo, pero no me atrae”

Adolfo Aguilar fue el motivo de varios titulares durante las últimas horas luego de revelar su homosexualidad. El actor y presentador de televisión aprovechó la atención de varios de sus seguidores para realizar una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, desde donde respondió a diversas preguntas. El anuncio de su orientación sexual coincide con el lanzamiento de ¿Por dónde salgo?, un unipersonal en que repasa cinco momentos de su vida en el que estuvo a punto de salir del closet.

Durante la transmisión, fue consultado en repetidas ocasiones sobre algún vínculo sentimental con diversas figuras de la farándula nacional; sin embargo, el actor no respondió directamente a estas dudas de sus seguidores. El nombre de Rodrigo González, también conocido como Peluchín, apareció en dos momentos de la conversación. “ Es un tipo guapo, pero no me atrae ” respondió respecto a un supuesto interés por el conductor de “Amor y fuego”. Además, aclaró que González nunca lo presionó públicamente para que revelara su homosexualidad, pero que este sí sabía de sus preferencias sexuales.

Otros círculos sociales como su familia, amigos y compañeros de trabajo ya conocían sobre los gustos del Aguilar, así como aquellos contactos vinculados con los medios de comunicación a quienes agradeció por el respeto que mostraron durante todos estos años. “Los amigos de los medios trataron con mucho respeto mi tendencia sexual. Nunca lo dijeron, nunca lo comentaron y nunca opinaron sobre y simplemente se abocaron a hablar de mi trabajo”, señaló.

Adolfo Aguilar responde a 'Peluchín' por vincularlo con 'Chocolatito'. (Foto: Instagram)

En más de una ocasión repitió que la decisión de hacer pública la noticia fue una decisión enteramente personal y que si el unipersonal que está pronto a estrenar no estuviese entre sus planes, de igual manera hubiese compartido la noticia. “Creo que mi historia va a generar empatía, va a generar que entiendan un poco más el novel de sufrimiento de los que no creemos en nosotros mismos. En mi caso, fue por mi opción sexual, mientras que en otros puede ser porque eres bajo o gordo”, agregó.

DECISIONES COMPLICADAS

“ No se decide ser gay, es algo con lo que naces . No te haces, no se lo puedes dar o generárselo a alguien. Hay personas que por presión social tratan de negarlo, pero no decides Es algo bien sencillo, eres o no eres”, dijo Adolfo Bolívar cuando un usuario le preguntó por qué decidió volverse gay. Respecto a la sociedad en que debe existir la comunidad LGBT, la calificó de conservadora, machista, homofóbica y misógina. Recalcó que guarda esperanzas en que cambie de a pocos y agregó que “ el atraso se reduce a la falta de conocimiento e información”.

Sobre la posibilidad de tener hijos, confesó que es una idea que viene rondando desde hace varios años. “Lo pensé hace como diez años, pero luego decidí curarme sobre el tema del amor propio antes de tener hijos. Nunca es tarde para tener hijos o para transmitir amor. Quizás en cualquier momento les doy la sorpresa ”, dijo. Además, recalcó que su deseo de compartir públicamente su orientación sexual no trata porque desea fomentar el activismo. “No estoy tratando de ser un museo ni un ejemplo de nada. Solo estoy tratando de contar una historia que es la mía”, agregó.

El exconductor de Yo Soy se declaró abiertamente homosexual. (Foto: Instagram)

El por qué de su historia se reduce al deseo de que cada vez menos personas tengan que sufrir como él lo hizo. “ Después de una gran depresión me di cuenta que tenía un homofobia interiorizada . (En el unipersonal) muestro didácticamente cómo era mi vida en momentos complicados. Es un viaje a través de los 80´s, 90´s, 00´s y los primeros 20 años de este siglo. Va a haber mucha gente que se verá reflejada”, señaló.

