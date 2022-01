Lima y Callao: Estas son las sanciones que se aplicarán desde HOY por exceder el límite de velocidad

A partir de hoy, 14 de enero de 2022, entra en vigencia la imposición de sanciones graduales por exceso de velocidad que aprobó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según lo anunciado por el ministerio, al superar el límite máximo establecido en una vía hasta 10 km/h se impondrá una sanción equivalente al 18% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Además, el conductor acumulará 50 puntos en contra en su historial de conducción.

Asimismo, de superar el límite con un exceso de velocidad entre 10 km/h y 30 km/h se impondrá una sanción mayor, equivalente al 24% de una UIT y el conductor acumulará 60 puntos en contra en su historial.

En el máximo caso, de superar el límite máximo en más de 30 km/h, la multa impuesta equivalerá al 50% de una UIT y se sumará 70 puntos en contra en el historial del conductor.

Foto: MTC

El MTC también estableció que las municipalidades provinciales y distritales tienen plazo para implementar señalización de los nuevos límites de velocidad hasta el 17 de julio de 2022.

Si bien infracción rige a partir del 14 de enero, hay plazo hasta esta fecha para que las autoridades competentes implementen las señalizaciones en zonas urbanas. Esto porque a partir del 18 de julio se les empezaría a sancionar por no respetar los nuevos límites de velocidad.

NUEVAS VELOCIDADES APROBADAS POR EL MTC

Las nuevas modificaciones en el límite de velocidad fueron establecidas por el MTC mediante la modificación del Reglamento de Tránsito en el Decreto Supremo 025-2021-MTC, publicado el 17 de julio de 2021.

De acuerdo con la norma, en las calles y jirones de las zonas urbanas los conductores no deberán exceder los 30 km/h (antes era 40 km/h) y en avenidas no deberá superar los 50 km/h (antes era 60 km/h).

Además, se han modificado los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados o viviendas ubicadas de forma continua o dispersa parcialmente, zonas escolares u hospitales. En las zonas comerciales, los conductores no deberán exceder los 30 km/h (antes era 35 km/h); en zonas residenciales, no podrán superar los 50 km/h (antes era 55 km/h); y en zonas escolares y hospitales, no podrán superar los 30 km/h.

Foto: MTC

CALLAO: CAMBIOS EN LÍMITES DE VELOCIDAD

En la región del Callao, el cambio de límites de velocidad se fijó para iniciar desde el 13 de enero de 2022. En este, también se fijaron una cierta cantidad de sanciones para quienes no los respeten.

Los cambios que se desarrollaron fue:

- En calles y jirones se redujo el límite de velocidad a 30 km/h, antes era 40 km/h.

- En avenidas, el límite de velocidad se redujo 50 km/h, antes era 60 km/h.

Estos cambios se trazaron e implementaron ante la necesidad de gestionar la velocidad vehicular desde un enfoque de seguridad vial con la finalidad de disminuir la siniestralidad en las vías terrestres. Además, se tomó a consideración hacer este cambio para disminuir las posibilidades de que sucedan accidentes con consecuencias de lesiones graves e incluso de muerte por parte de un vehículo conducido en excesiva velocidad.

Multas impartidas

- En caso el conductor supere el límite máximo establecido hasta 10 km/h adicionales la sanción será de 18% UIT.

- En caso el conductor supere el límite máximo establecido en más de 10 km/h y hasta en 30 km/h la sanción será de 24% UIT.

- En caso el conductor supere el límite máximo establecido hasta en 30 km/h adicionales la sanción será de 50% UIT.

- Por no respetar el límite máximo de velocidad establecido, la infracción será del 18% UIT.

