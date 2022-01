Defensor del Pueblo: “Nosotros planteamos que se establezca un filtro” para la designación de cargos públicos

Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. Foto: Andina

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cree que la administración pública está pasando “su peor momento y su peor situación” por la falta de aptitud en los funcionarios. Además, habló sobre el Gobierno que observó la autógrafa mediante la cual se establece que las reformas constitucionales sometidas a referéndum sean aprobadas previamente por el Congreso de la República.

“En el Perú no hay otra forma de hacer una reforma constitucional y que esta no pase por el Congreso de forma que a mi la norma no me parece inconstitucional”, dijo a RPP Noticias.

El Gobierno informó que entre los alcances de la autógrafa de ley observada se determina que “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución” y “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho al referéndum”.

Por otro lado, el defensor del Pueblo declaró sobre la aprobación de la norma que establece los requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios de libre designación y remoción, y el personal de confianza.

“Si bien el presidente tiene la facultad de designar ministros, esta tiene límites y está dado por la buena administración que está dentro de la Constitución”, agregando que deberían haber “filtros” para quienes ocupen cargos públicos, sobre todo, en el gabinete ministerial.

“Nosotros planteamos que se establezca un filtro y no es ninguna novedad porque al respecto hay facultades y se han establecido límites que es el caso de los indultos. Si bien el presidente tiene facultades, hay normas que proceden a regular los indultos”, comentó

Esto también fue una respuesta a la bancada de Perú Libre que criticaron esta nueva norma.

“A nosotros nos parece que son argumentos que no tienen fundamentos los que se oponen y quieren evitar este tipo de requisitos, filtros o recaudos para que tengamos una buena administración”, contestó.

En esa misma línea, Gutiérrez expresó que la administración pública pasa por su peor momento. “Mire lo que sucede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Energía y Minas”, afirmó.

El defensor del Pueblo explicó la necesidad que se eleve la valla para la designación de funcionarios públicos y recordó el nombramiento del exministro Carlos Gallardo en Educación.

“No dejó un plan de regreso a clases, afectando a 7 millones de estudiantes, no interpreta ni comprende el valor del aula en el proceso educativo, se le filtran los exámenes, no cree en la meritocracia, no cree en el estudiante como el centro del sistema educativo y, con todo eso, el presidente no lo saca. Saca a su mejor opción en Educación (Juan Cadillo) pero al señor Gallardo lo mantiene y espera que el Congreso lo censure”, concluyó.

