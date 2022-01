Surco: joven es víctima de robo de su celular de S/ 6,000 por segunda vez en un mes

Una nueva víctima de la inseguridad ciudadana fue registrada en Surco, esta vez se trató de un asalto armado que tuvo como víctimas a dos jóvenes que se dirigían rumbo a su hogar en el distrito capitalino. Una de las víctimas declaró a Canal N que los delincuentes se habrían percatado de que tenía un celular de alta gama porque conocían el lugar donde lo llevaba guardado.

La joven dueña del teléfono declaró que había ido acompañada por su enamorado a una farmacia para conseguir los medicamentos de sus hermanos que se encontraban enfermos. Al salir, regresan en moto a su hogar, pero antes de entrar decide ingresar a una bodega para poder comprar algunos refrescos. Cuando estaban a punto de cruzar la pista de la calle Monte de Caoba se percata que una moto pasa por su costado .

“Baja un chico más alto que nosotros. Saca una pistola, de frente la rastrilla y nos apunta. Nos decía: ‘Dame tu celular, dame tu celular’. En ese momento, porque estaba nerviosa, no sabía dónde estaba mi celular. Él ya lo había visto”, declaró la joven. El delincuente metió su mano a su cartera de donde sacó el aparato móvil para luego apuntar con la pistola al enamorado de la declarante para demandar su teléfono.

Al ser consultada por el tipo de celular que se le había robado, la joven dijo que se trataba de un iPhone 12 Pro Max, el cual estaría valorizado en S/ 6,000. Lamentablemente, esta no es la primera vez que la joven es víctima de robos por la zonas mencionada. Hace menos de un mes, delincuentes le arrebataron un teléfono del mismo modelo como el que acaba de perder.

AUTORIDAD INDIFERENTE

Sobre la reacción que tuvo tras el robo, señaló que acudió al serenazgo de su zonas, pero estos mostraron total indiferencia y poca empatía con su caso. “ Cuando llegó (la autoridad municipal) me tomó mi declaración y me preguntó por qué no los había seguido si acaso teníamos moto ”, añadió. Las víctimas no optaron por seguir a los delincuentes porque estos contaban con armas y ya habían mostrado que no tenían ningún reparo en apuntarles con estas. “¿Qué esperas, que me dispare? Obviamente todo esto me indigna porque supuestamente ellos me tendrían que cuidar, pero resulta que debo hacerlo yo sola”, agregó la afectada.

Un familiar de la víctima aprovechó la presencia de la prensa para señalar que dicha zona de Surco no es segura y que todos los miembros de su familia han sufrido, por lo menos, un asalto. “Los vecinos no tienen la tranquilidad de salir a comprar, ir a sus trabajos o de sacar a pasear a sus perros porque los encañonan, les roban el celular, la billetera o cosas de valor que tengan. En la mañana el alcalde salió a decir que había seguridad en la zona, pero eso es falso”, señaló. Además, calificó de poco empática la atención recibida por los serenos del distrito.

La vecina mencionó que tras el asalto a su familiar, acudieron a la comisaría, pero ahí también recibieron el mismo trato descrito anteriormente. “Quisimos presentar la denuncia como intento de asesinato porque rastrillaron el arma y estuvieron a punto de disparar, pero no calificó como tal”, agregó. Durante la transmisión periodística circuló un patrullero de la Policía hasta en dos momentos. Al respecto, ambas mujeres señalaron que eso no suele ocurrir cotidianamente.

