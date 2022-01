La historia de la mujer que recuperó su celular tras robo, en donde estaban las fotos de su esposo fallecido

Belén Ross y la historia de cómo recupero su celular que tenía las fotos de su esposo fallecido. Composición Infobae.

Historias que sorprenden a uno en estos tiempos. Se trata de Belén Ross, una mujer de 27 años que fue víctima del robo de su celular, pero le notificaron vía Facebook que su equipo estaba en un supermercado. El detalle es que en el móvil estaban las fotos de su marido, quien había muerte hace un mes.

Ross, cuando supo del robo, publicó en redes sociales que ayuden a encontrarlo debido a que no sabía donde estaba. Además, ofreció una recompensa por quien conozca el paradero de su equipo móvil. Es ahí cuando una desconocida, vía Facebook, le escribe que su celular está en un supermercado.

“Ahí están los únicos recuerdos que tenía para mostrarle a mi bebé de su papá”, fue la súplica que se volvió viral para que Belén recuperara su móvil.

Publicación en el Facebook de Belén Ross, donde pedía ayuda para encontrar su celular, en donde tenía el último recuerdo de su esposo fallecido. Foto: Belén Ross/Facebook.

“Me escribió una chica diciéndome que tenía mi teléfono. Me contó que se lo había comprado a unos chicos, pero que después vio la publicación y quiso devolvérmelo. Me contactó y nos encontramos. Justo vengo de recuperarlo”, le contó al medio argentino TN.

Belén Ross temía que era una trampa. Pero el amor por su marido fue más fuerte así que se dirigió al hipermercado Libertad, en Godoy Cruz, Argentina. Al llegar a la playa de estacionamiento del centro comercial, se acercó a un policía y le contó sobre la operación que estaba a punto de cerrar.

“Tenía un poco de miedo de que fuera una trampa. Por eso le pedí a un oficial que me observara. Pero no: la chica estaba realmente preocupada. Me dijo que andaba sin teléfono y por eso le compró uno a unos pibes. Seguramente ellos fueron los que me robaron”, declaró.

Además, sobre las recompensa, agregó lo siguiente: “Le di los 10 mil pesos de recompensa que había propuesto en mi publicación, me devolvió el teléfono y se fue”.

EL AMOR POR SU MARIDO ES MÁS FUERTE

Más allá de si fue un golpe de suerte o no, lo que sí ha quedado claro es que Belén tiene un amor fuerte por su esposo fallecido. Ella comentó que el celular era un iPhone 7 Plus de color rosado en donde estaban fotos de su boda e incluso de su marido. Declaró que el nombre es Cristian, a quien le fue detectado un cáncer en el estómago.

“Mi marido murió en diciembre. En septiembre le detectaron un cáncer avanzado en el estómago y no pudimos hacer nada. No le dio tiempo”, dijo Ross en relación a que eso ocurrió mientras preparaban el cumpleaños número 3 de su hijo, Lorenzo.

Belen Ross y su esposo Christian. Foto: Belén Ross/Facebook.

Belén comentó que Cristian sentía problemas estomacales cuando comía una hamburguesa, fue ahí cuando se enteraron que tenía cáncer. Y eso llevó a que las fotografías en el celular sean lo más valioso que tiene en su vida. “Las fotos que me interesaban estaban en la memoria del celular. No iba a poder recuperarlas por otra vía”, mencionó.

“La enfermedad era sumamente agresiva. Estaba en una fase que lo iba deteriorando muy rápido. Se hizo los estudios para ver si podía iniciar un tratamiento con quimioterapia, pero ya no le funcionaba el hígado ni los riñones. Era imposible”, contó Ross.

El amor es muy fuerte incluso después de la muerte o en plena etapa de enfermedad. Belén recordaba los momentos con su esposo como la vez que él le propuso matrimonio. “Cristian era un hombre increíble, que hacía de todo y tenía adoración por su hijo” , dijo Belén.

Pero no contaba que un mes después del matrimonio, el cáncer llegará a su esposo, en donde fue un agonía por sobrevivir. “Nos casamos el 5 de noviembre, en nuestro aniversario. Al día siguiente, él cumplió 43 años. Y el 8 de diciembre murió. Fue todo muy rápido. Si te fijás en las fotos de nuestro casamiento, él era una persona diferente. Había pedido 40 kilos”, detalló para TN.

A pesar de que la enfermedad fue muy agresiva y la muerte de Cristian rápida, ella lo describió como el hombre de su vida. Y estaba aliviada que el recuerdo en fotos sigan a su lado, para que pueda en un futuro contárselo a su hijo de tres años.

La joven mendocina y una foto junto a Cristian, su marido, antes de que él fuera víctima de cáncer (Foto: Facebook / Belén Ross)

SEGUIR LEYENDO