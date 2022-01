La reacción viral de una madre que recibió como regalo una cobija con el rostro de Chayanne

Lloró de emoción, se puso la cobija sobre su cuerpo y hasta beso el rostro del cantante puertorriqueño. Composición Infobae

Sucedió en México, en temporada de fiestas navideñas del 2021, pero su reacción aún genera emoción en redes sociales. Se trata de un video subido a TikTok en donde una madre de familia recibió el mejor regalo que puedes recibir: un obsequio en el que aparezca tu artista favorito. Esta vez fue una cobija con el rostro del popular cantante Elmer Figueroa Arce, más conocido en a nivel internacional como Chayanne.

A través de su cuenta oficial de TikTok (@danyeladays), la joven que es hija de la señora, compartió un video que muestra el momento en que le entregó a su madre una caja grande cubierta de fotos de Chayanne. Ella conocía muy bien que su mamá era famosa a morir del cantante puertorriqueño. Por eso le dio ese regalo por Navidad.

Lo que no esperaba era la reacción de su mamá, quien al abrir la caja —que también contenía stickers con el rostro de Chayanne— gritó de emoción cuando vio en la cobija el rostro perfecto, el rostro de su artista favorita [y quizá amor platónico]. No solo eso, tanto fue la exaltación que se puso la cobija sobre su cuerpo mientras gritaba con alegría, al punto de tomarse unos segundos del ver la cara de Chayanne y hacer lo que su hija no esperaba: darle un beso al cantante.

“Aquí todos somos hijos de Chayanne” , comentó la hija de la madre en la mencionada publicación de TikTok. Este clip ya ha generado diversos comentarios en redes sociales por la reacción de la mujer. El video cuenta con más de 3 millones de visitas, más de 550 mil me gusta y más de 10 mil comentarios en la popular red social. Se ha popularizado al punto que la joven compartió como otros medios han realizado noticias sobre la reacción de su mamá.

Madre de familia recibió como regalo una cobija del cantante Chayanne y llora de la emoción al punto de besar el obsequio. Video: TikTok/@danyeladays.

RESPONDE SOBRE SU MAMÁ

Usuarios de redes sociales preguntaron una consulta muy clásica en el mundo familiar: ¿Por qué todas las mamás son fans de Chayanne?. Ella respondió con un corto video donde muestra detalles —una computadora, una taza y muchos más objetos— de su madre y la conexión que tiene con el cantante, argumentando que la mujer es la fan número 1 del artista latinoamericano.

REACCIONES DE CHAYANNE SOBRE SU APARICIÓN EN LOS PANDORA PAPERS

Otra situación viral que vivió el cantante no fue por un baile, video suyo o algún recuerdo de sus tantas baladas o canciones conectadas con el amor. Esta vez fue porque apareció en los Pandora Papers , en donde advirtieron que el famoso cantante se encontraba entre dichas listas junto a otros artistas como Shakira.

En la imagen, el cantante puertorriqueño Chayanne habla durante una rueda de prensa. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

En cuanto a Chayanne, se sabe que su nombre figura entre las celebridades que eligieron utilizar paraísos fiscales para encapsular sus patrimonios. El cantante puertorriqueño apareció en Pandora Papers como apoderado de Fentress International SA, una sociedad panameña, de acuerdo con un documento de agosto de 2001.

También, casi al mismo tiempo en que se emitía la telenovela Provócame por Telefé, Chayanne entraba como accionista en esta sociedad offshore. Por otro lado, entre los archivos hay documentos bancarios y comprobantes de domicilio ligados al artista, aportados para la creación de una compañía en Florida, Eloisa Investments LLC, a través del estudio panameño OMC Group.

Estas revelaciones causaron polémica en redes sociales al punto de que los memes no se hicieron esperar en relación a Chayanne.

