Jazmín Pinedo se pronunció sobre el impedimento de ingreso de Pancho Rodríguez al Perú

Jazmín Pinedo sacó cara por Pancho Rodríguez tras ser prohibido de ingresar al Perú. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez vive una complicada situación, pues Migraciones no le permitió su ingreso al Perú y no podría volver hasta dentro de 3 años. Por este motivo, Jazmín Pinedo decidió salir al frente para pronunciarse sobre el tema y pedirle a las autoridades que tome las mismas medidas con todos los extranjeros que no tienen un buen comportamiento.

Para la conductora de + Espectáculos, los artistas de la televisión no tienen un trato especial como muchos suponen, y es que para ella las leyes para los personajes públicos son más estrictos y menos flexibles.

“ Muchísima gente cree que, porque sales en televisión, tienes ciertas preferencias, pero es todo lo contrario, creo que no se mide de igual manera a todos. Que yo sepa hay muchísimos extranjeros que firman el documento de buen comportamiento y vemos las noticias y no es lo que podemos observar . Sin embargo, para Pancho la medida ha sido súper rigurosa y no lo han dejado entrar al país. Se debería medir a todos por igual”, manifestó.

De otro lado, la exconductora de Esto es Guerra hizo una llamado para que los peruanos también cumplan con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno, esto luego de ver en las noticias y redes sociales que nadie respeta nada.

“Las medidas también deberían ser para nosotros mismos. Veo las noticas y la gente no respeta el toque de queda, abren las discotecas, hacen conciertos gigantes . En buena hora, todo mundo quiere trabajar, pero hay que medir a todos por igual”, expresó.

Como se recuerda, Pancho Rodríguez participó en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia en abril del 2021. Asimismo, el chileno fue intervenido por la Policía y posteriormente fue multado en la comisaría. Esta falta habría provocado que su visa de trabajo sea revocada.

Asimismo, Brunella Horna detalló que Pancho Rodríguez recibió una notificación en diciembre por parte de Migraciones; sin embargo, el chico reality apeló a la resolución, por lo que espera que este salga favorable.

Jazmín Pinedo habló sobre el difícil momento que viene atravesando Pancho Rodríguez, quien no puedo ingresar al Perú.

BRUNELLA HORNA SE SOLIDARIZA CON PANCHO RODRÍGUEZ

Brunella Horna, quien ya sabía de la situación de Pancho Rodríguez desde hace días, se solidarizó con su caso y arremetió contra la oficina de Migraciones por ponerle trabas al chico reality cuando él ya había pagado la multa respectiva.

“La pregunta es ¿a todos los extranjeros los tratan igual? ¿a todos los extranjeros que le han puesto la multa? Pancho sí pagó la multa cuando se lo llevaron a la comisaría. Para él el tema estaba cerrado”, comentó.

Además, la exchica reality afirmó que el chileno es uno de los integrantes de Esto es Guerra más querido de la televisión, por lo que desea que vuelva pronto al Perú. “ Queremos verlo acá en Perú, mucha gente lo quiere. Él en Chile no trabaja, hay que ser sinceros, su trabajo está en Perú. Tiene que luchar por eso… ”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: