Europa sin Visa: cómo sacar pasaporte electrónico (Citas, precio y más)

Viajeros en el aeropuerto londinense de Heathrow. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Si ya tomaste la decisión de retomar tus planes para conocer el viejo continente, debes tener en cuenta algunos de los requisitos que debes cumplir para poder acceder a Europa sin visa, ya que los requisitos principales son tener un pasaporte vigente, así como tu DNI para cualquier tipo de información adicional que debas proporcionar.

Para la segunda semana del mes de enero del 2022, la Superintendencia Nacional de Migraciones, conocida como Migraciones, habilitará 1,500 citas adicionales para atender la demanda , las mismas que serán previstas para febrero. Paul Caiguaray, gerente general de la institución, declaró a Gestión que se proporcionarán más de manera progresiva.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

Si deseas salir del país e ingresar sin visa a uno de los 30 destinos de Europa, debes tramitar tu pasaporte electrónico o biométrico. Este documento es expedido por la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el extranjero, es entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las oficinas consulares del Perú en el exterior.

Este pasaporte, válido internacionalmente, contiene un microchip con los datos biométricos (impresiones dactilares e imagen facial) de quien lo solicita, y cuenta con diversos elementos de seguridad, convirtiéndolo en uno de los documentos de viaje más seguros del mundo.

SOBRE SU VIGENCIA

Según la información oficial de la plataforma digital única del Estado Peruano, el pasaporte biométrico tiene una duración de 5 años para mayores de edad y adolescentes de 12 a 17 años. En el caso de menores de 12 años, su vigencia es de 3 años.

SACAR PASAPORTE ELECTRÓNICO PARA MENORES Y MAYORES DE EDAD

Requisitos que se deben cumplir:

- DNI en buen estado y sin multas electorales. (Para mayores de edad)

- Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso. (Para mayores de edad)

- DNI del menor, vigente y en buen estado. (Para menores de edad)

- DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento del padre o madre que acompaña al menor. Vigente y en buen estado. (Para menores de edad)

En caso se requiera hacer el trámite con un tutor, este debe presentar: DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento vigente y en buen estado; copia simple del documento que acredite la tutela, carta poder con firma legalizada ante el notario.

¿Cuál es el precio del pasaporte electrónico? El pago por derecho de tramitación tiene un costo de S/ 98.60

Revisa fechas disponibles: ingresa al Sistema de Citas en Línea y selecciona la opción “Ver fechas próximas disponibles”. Podrás revisar la lista de sedes a nivel nacional y sus fechas disponibles para programar tu cita.

Paga por derecho a trámite: cancela S/ 98.60 con el código 01810, a través de Págalo.pe o en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Saca la cita: ingresa al Sistema de Citas en Línea para hacer la programación de la misma. Debes inscribir los datos personales, número de recibo, código de verificación y fecha de pago que aparecen en el voucher. Selecciona la sede de Migraciones en la que deseas sacar el pasaporte, elige una fecha y hora disponible.

Acude a la cita: acércate a la sede de Migraciones que seleccionaste llevando tu DNI y recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido. Si es menor de edad, debe acudir con uno de sus padres o apoderado.

Toma de foto: esta toma se da de acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta: no usar gafas, monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos; no llevar lentes de contacto cosméticos de color; no llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro y tampoco usar piercings en el rostro.

Recoge el pasaporte electrónico: la entrega se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos. Si por algún motivo no puedes recogerlo en la misma fecha, tienes 60 días para hacerlo, si no lo solicitas dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.

