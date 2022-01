Desde pistas de esquí históricas hasta islas remotas: los 11 mejores destinos para visitar en febrero

No hay que subestimar sus 28 días –salvo años bisiestos–, porque febrero será el mes más corto del año pero alberga algunas de sus mejores aventuras

Febrero puede ser el mes más corto, pero eso no significa que tenga escasez de grandes oportunidades de viaje. Además de todas las escapadas románticas del fin de semana del Día de San Valentín, también es un buen momento para disfrutar de los deportes de invierno, ver las nuevas aperturas de hoteles y superar el calor de enero con una escapada de clima frío. Cualquiera que sea el tipo de viaje que elija, no hay mejor estado de ánimo que unas vacaciones en pleno verano.

Por eso, la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler publicó una lista de los 11 de los mejores lugares para viajar en febrero, desde pistas de esquí históricas hasta islas remotas. “Después de todo, nunca es demasiado pronto para comenzar a cobrar esos días de vacaciones pagadas. Solo recuerde investigar sobre las restricciones locales de COVID-19 y los requisitos de entrada y salida antes de salir esta temporada y viajar de manera responsable”, remarcaron los especialistas de la guía.

Los 11 mejores destinos para visitar en febrero

1-Costa Rica

Junto con las maravillas naturales, los hoteles y resorts en Costa Rica son una razón igualmente convincente para la escapada ideal

Costa Rica siempre está en nuestras mentes, pero la estación seca del país (diciembre a abril) es probablemente el mejor momento para visitarlo. “Sumérgete en el estilo de vida de pura vida mientras te rodeas de cascadas brumosas, playas desiertas y selvas protegidas”, destacaron desde CNT.

El Parque Nacional Isla del Coco, la única isla en el Pacífico oriental con selva tropical, es un destino de buceo de clase mundial repleto de tiburones martillo, mantarrayas gigantes, tortugas marinas y delfines. El Parque Nacional La Amistad es otro sitio único, con bosques nubosos, valles glaciares y un raro pastizal alpino tropical (digamos que cinco veces más rápido). También es el hogar del Cerro Chirripó, la montaña más alta de Costa Rica.

Junto con esas maravillas naturales, los hoteles y resorts en Costa Rica son una razón igualmente convincente para la escapada ideal. “Hospédese en una de las 50 coloridas casitas en Nayara Garden, un complejo familiar donde los amplios balcones y las duchas al aire libre ofrecen vistas al Volcán Arenal. O en Nayara Springs, que se ganó un lugar en nuestra Lista Dorada de 2022. Este hotel solo para adultos tiene 29 habitaciones en tiendas de campaña, un bar de vinos, piscinas de aguas termales y un encantador santuario de perezosos”, remarcaron.

2-Valle de la Muerte, California, Estados Unidos

En el Valle de la Muerte el aire seco y el aislamiento hacen que parezca que el universo está justo a la vuelta de la esquina

Solo hay ocho parques internacionales de cielo oscuro Gold Tier en Estados Unidos, lo que indica un lugar tan libre de contaminación lumínica que la Vía Láctea es visible a simple vista. Uno de ellos es el Parque Nacional del Valle de la Muerte, donde el aire seco y el aislamiento hacen que parezca que el universo está justo a la vuelta de la esquina.

Para los expertos en viaje de la revista, “la observación de estrellas no es la única actividad después del anochecer aquí, tampoco: tome un paseo a caballo a la luz de la luna o sumérjase en una de las piscinas llenas de manantiales naturales que mantienen el agua a 84.5 grados, incluso en una fresca noche de invierno. Encontrará piscinas de este tipo en el Oasis at Death Valley, un extenso complejo de múltiples sitios construido aquí en la década de 1920 que se sometió a una renovación de USD 100 millones de dólares hace un par de años que mejoró significativamente sus comodidades. Para las familias, las habitaciones que se abren directamente al exterior en The Ranch at Death Valley son particularmente atractivas”.

3-Egipto

"El mes es particularmente adecuado para un crucero por el río Nilo, con un clima templado que garantiza que pueda disfrutar de paradas en boxes en Luxor y Asuán"

“Si Egipto sigue siendo un elemento sin marcar en su lista de deseos, febrero podría ser el momento de dar el paso. El mes es particularmente adecuado para un crucero por el río Nilo, con un clima templado que garantiza que pueda disfrutar de paradas en boxes en Luxor y Asuán, y no derretirse mientras camina por tumbas y templos antiguos, donde las temperaturas superan los 105 grados durante el verano”, explicaron.

Más de 300 cruceros navegan por el Nilo, pero entre los mejores y más antiguos se encuentra el SS Sudan. El barco se mueve a un ritmo pausado, lo que permite a los pasajeros disfrutar de la naturaleza y la arquitectura esparcidas a lo largo de las orillas del río. Los pasajeros a bordo de este crucero definitivamente podrán relajarse, ya que solo hay 23 camarotes; pero cuando llega el momento de la aventura, las excursiones del barco incluyen una visita al Templo de Dendera cerca de Qena, el templo de Kom Ombo y la Isla Elefantina.

4-Stowe, Vermont, Estados Unidos

Stowe ha sido durante mucho tiempo uno de los principales destinos de esquí para los amantes de la costa este, gracias a su combinación de pistas intermedias y de diamante negro de alta calidad

Stowe ha sido durante mucho tiempo uno de los principales destinos de esquí para los amantes de la costa este, gracias a su combinación de pistas intermedias y de diamante negro de alta calidad. Hogar de dos montañas diferentes, Spruce Peak y Mount Mansfield, un ascensor conecta las dos, lo que facilita a los visitantes esquiar ambas en el mismo día. La ciudad en sí también es adorable, con tiendas generales anticuadas, iglesias con campanarios y algunos de los mejores alojamientos en Nueva Inglaterra.

“Hospédese en Topnotch Resort y disfrute de la temporada de invierno asando malvaviscos en las hogueras al aire libre, paseando en trineo por el centro ecuestre o disfrutando de un masaje en el galardonado spa. Más nuevo en la escena, y perfecto para los amantes del esquí, es Tälta Lodge, que abrió en octubre de 2021 justo al lado de las pistas de doble diamante negro de Mount Mansfield. Cada aspecto del hotel satisface a los aventureros al aire libre, desde los casilleros de esquí privados en los pasillos hasta los jacuzzis para relajar los músculos después de un largo día de esquí”, aseguraron.

5-Toscana, Italia

Si el enfoque principal de su visita es experimentar las principales atracciones de la ciudad como la escultura “David” de Miguel Ángel en la Galleria dell’Accademia de Florencia, es posible que desee ir en temporada baja, entre diciembre y febrero

“Evite las multitudes de verano con una visita de invierno a la Toscana. Comience pasando unos días en Florencia: reserve la cena en el restaurante dirigido por Massimo Bottura dentro de la tienda insignia de Gucci en el centro de la ciudad, Gucci Garden, y explore las galerías Uffizi y Accademia prácticamente libres de turistas. Luego diríjase a la ciudad costera de Viareggio, de la época de la Belle Epoque, a poco más de 80 kilómetros al oeste de Florencia, para celebrar el Carnaval. Si bien es una celebración importante en toda Italia, el enfoque toscano del Carnaval es diferente de los icónicos bailes de máscaras de Venecia” , revelaron los expertos.

Famoso por construir algunos de los superyates del mundo, las celebraciones de Viareggio (del 12 de febrero al 5 de marzo de 2022) incluyen carrozas de papel maché que son mordazmente satíricas, y el resto de Italia observa para ver qué eventos actuales serán el objetivo más despiadado cada año. “Termine el viaje con una estadía en el COMO Castello del Nero de 5 estrellas, una finca reformada del siglo XII en la región de Chianti que ha sido reutilizada por la cadena hotelera de ultra lujo de Singapur”, concluyeron.

6-Maldivas

Maldivas es uno de los mejores lugares para visitar en febrero, cuando las temperaturas se mantienen en los 80 bajo cero con poco riesgo de lluvia, excelentes condiciones para el esnórquel y el buceo

Una cadena de 26 atolones y más de 1000 islas en el Océano Índico, la República de Maldivas es uno de los destinos tropicales más buscados del mundo. También es uno de los mejores lugares para visitar en febrero, cuando las temperaturas se mantienen en los 26 grados con poco riesgo de lluvia, excelentes condiciones para el esnórquel y el buceo.

“Si eres un experto en buceo o bajo el agua, buenas noticias: las mantarrayas son más fáciles de detectar este mes, ya que se agrupan para alimentarse del exceso de plancton cerca de los atolones, y también es el comienzo de la temporada del tiburón ballena, otro animal que se alimenta de plancton y que puede crecer hasta 12 metros de largo. Ya sea que elija un bungalow sobre el agua o una suite frente a la playa como alojamiento, obtendrá increíbles vistas del Océano Pacífico”, dijeron.

7-Rapa Nui, Isla de Pascua, Chile

Situada en el océano Pacífico, en la Polinesia, esta isla chilena ha estado siempre envuelta en un halo de misterio por sus populares moáis

“Recientemente calificamos a Rapa Nui como uno de los 22 mejores lugares para viajar en 2022 , y febrero resulta ser el mes para visitar. Será entonces cuando la isla se reabrirá a los turistas completamente vacunados, lo que significa que puede ser una de las primeras personas en caminar entre las famosas estatuas de piedra monolíticas moai en más de dos años. También podrás presenciar el Festival Tapati de dos semanas (del 1 al 15 de febrero de 2022), una celebración en la que los habitantes de la isla compiten en juegos deportivos ancestrales, muestran sus habilidades artísticas en rituales tradicionales y coronan a una Reina Tapati en el final de un desfile multitudinario”, aseveraron los especialistas.

Desde CNT recomendaron “hacer de Nayara Hangaroa su base de operaciones, convenientemente ubicada en la costa occidental de Rapa Nui. Los huéspedes del eco-resort están invitados a tomar prestado un vehículo todo terreno y explorar las atracciones icónicas a su propio ritmo, desde el cráter Ranu Kau hasta el pueblo ceremonial de Orongo. El spa de servicio completo y las lujosas villas aseguran que se sentirá cómodo entre excursiones, mientras que la decoración y la comida locales garantizan una experiencia chilena inmersiva”.

8-Santa fe, Nuevo México, Estados Unidos

Santa Fe es soleada y cálida la mayor parte del año (Getty Images)

Santa Fe es soleada y cálida la mayor parte del año, pero la capital de Nuevo México todavía tiene una buena cantidad de clima nevado; sin embargo, esa nieve se ve más hermosa contra los edificios de adobe y las formaciones rocosas. Las mejores condiciones de nieve del año generalmente ocurren en febrero, lo que atrae a los viajeros a los 77 senderos en Ski Santa Fe. De vuelta en la ciudad, lugares como el Museo Georgia O’Keeffe y el Museo de Arte Popular Internacional ofrecen cultura lejos del clima frío.

“El Rosewood Inn of the Anasazi -indicaron-, favorito del Readers’ Choice Award, tiene una calidez tangible, con chimeneas kiva iluminadas con gas y camas con dosel talladas a mano que adornan las habitaciones. El hotel de adobe del centro está a solo una cuadra de la Plaza, pero el lomo de alce a la parrilla y la pechuga de pato asada con chile y achiote en el restaurante interno Anasazi pueden tentarlo a quedarse por la noche”.

9-Costa del Golfo de Mississippi, Estados Unidos

La Costa del Golfo de Mississippi, también conocida como la región de la Costa del Golfo de Mississippi, Coastal Mississippi, o simplemente La Costa, es el área del sur de Mississippi a lo largo del Mississippi Sound a lo largo del Golfo de México

Nueva Orleans puede ser sinónimo de Mardi Gras, pero la región costera del vecino Mississippi abraza la temporada con el mismo entusiasmo y una fracción de las multitudes. Krewes organiza desfiles, incluida una variedad de más de 100 carrozas que se deslizan alrededor de Biloxi el Fat Tuesday (que cae el 1 de marzo de 2022, pero querrá planificar su visita para comenzar en febrero para disfrutar de todas las fiestas previas). “Ingrese al Museo Mardi Gras de la ciudad para ver disfraces, abalorios y fotografías que documentan tres siglos de celebración. También hay un desfile de niños en Pascagoula y bailes durante todo el mes: se requiere corbata negra y batas. Y lo mejor de todo, la mayoría de las panaderías de la región también ofrecerán un King Cake , un pastel glaseado en los mismos tonos y servido en rebanadas”, añadieron.

10-Palm Springs, California, Estados Unidos

Palm Springs es una ciudad del desierto de Sonora en el sur de California, conocida por sus aguas termales, los elegantes hoteles, los campos de golf y los spas

Palm Springs disfruta de su reputación como un enclave elegante de diseño de mediados de siglo durante todo el año, pero nunca más que en febrero durante la Semana del Modernismo. El evento se lleva a cabo del 17 al 27 de febrero de 2022 y presenta más de 350 eventos que van desde recorridos por el hogar hasta conferencias de arquitectura. (Los boletos para todos los eventos tienden a agotarse rápidamente, así que reserve lo antes posible). También puede visitar el complejo Sunnylands de más de 80 hectáreas, con su mansión de techo rosa muy moderna construida por el difunto magnate de los medios Walter Annenberg y su esposa.

“Para explorar casas que generalmente están fuera de los límites, únase a uno de los recorridos Signature Home, donde los visitantes verán casas construidas en una variedad de estilos modernistas. Reserve una estadía en Casa Cody, un hotel de 30 habitaciones escondido en el desierto como un jardín secreto. Es el hotel en funcionamiento más antiguo de Palm Springs, con muebles de terciopelo y cabañas con vigas de madera que contrastan con el modernismo austero en el que estará inmerso durante toda la semana. Dé un paseo tranquilo por los senderos cubiertos de buganvillas o disfrute de las vistas de las montañas de San Jacinto mientras disfruta del desayuno preparado en el jardín del hotel”, detallaron.

11-Telluride, Colorado, Estados Unidos

Ubicada en las montañas de San Juan del suroeste de Colorado y rodeada por la mayor concentración de picos de 4200 metros en el estado, Telluride es una joya escondida en las Montañas Rocosas

Fácilmente una de las mejores ciudades para esquiar en los Estados Unidos, esta ciudad de Colorado “se eleva por encima del resto con su magnífica ubicación, multitudes informales y experiencias de esquí refrescantemente libres de artificios” . Telluride tiene la friolera de 148 senderos de diferentes longitudes y dificultades, así como sublimes deportes de invierno como heliesquí y ciclismo de nieve. “Para tener más derecho a fanfarronear, disfrute de un menú de degustación de cuatro platos en Alpino Vino, el restaurante más alto del país. Cuando llega el momento de descansar, la ubicación de Dunton Town House realmente es inmejorable, ya que se encuentra en una bonita calle adyacente a la calle principal y la góndola de Telluride. La propiedad podría confundirse fácilmente con un chalet alpino, con sus antigüedades talladas a mano, chimeneas en las habitaciones y mantas de piel sintética. Además, el B&B solo puede albergar a diez personas a la vez, consolidando aún más esa sensación de hogar lejos del hogar”, finalizaron.

Fotos: Getty Images

