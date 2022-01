¿Cuál es mi dirección IP, qué es y dónde la puedo ver?

La dirección IP identifica tu ordenador en una red. En el caso de Internet, es la dirección que hace única tu conexión del resto de usuarios. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Si estás por realizar algún proceso de conexión, es posible que te soliciten tu IP, el cual significa Internet Protocol, o en español, protocolo de Internet. Como su mismo nombre lo dice, está vinculado a una serie de acciones que se realizan por medio de una red. Como complemento de la misma, se encuentra la dirección IP, la cual podemos entender como el número que se asigna, o escoge, dentro de la red en la que estamos conectados, y permite detectar “quién es quién” en la conjunto informático mundial. Este última definición, se divide en dos grupos:

¿QUÉ ES UNA IP PRIVADA?

Son aquellas que se utilizan en redes privadas como las que se crean en tu casa conectando varios dispositivos por WiFi o las conexiones a las que pueden estar relacionadas computadoras de tu centro laboral, por ejemplo. Cada elemento que tenga acceso a Internet tiene una IP propia e independiente.

Estas no se repiten dentro de una misma red. Para ser más exactos, “persona 1″ tendrá cada dispositivo con una dirección diferente, con dígitos que no sean igual, pero “persona 2″, que no comparte la misma red, puede tener el mismo IP en uno de sus elementos.

¿QUÉ ES UNA IP PÚBLICA?

Se trata de la dirección que se asigna a un Proveedor de servicios de internet o ISP (empresas que ofrecen el servicio de Internet). Esta sirve para identificarte como inicias la conexión. Según la plataforma Xataka, en algunos casos, este puede cambiar a causa de su dinamismo sin que te des cuenta en un determinado tiempo.

EL PORQUÉ DE LOS DÍGITOS

Las direcciones IP están formadas por cuatro números de hasta tres cifras, las cuales se encuentran separadas por tres puntos. Los valores que se asocian a cada agrupación pueden variar entre 0 y 255. Por ejemplo, siguiendo la explicación detallada, tu dirección podría ser 199.666.1.1. Aunque hay un sinfín de combinaciones para evitar las repeticiones, hay ciertos rangos que son exclusivos para los grupos privados, los cuales se dividen en:

(CLASE A): del 10.0.0.0 al 10.255.255.255. | Designado para redes grandes, como multinacionales.

(CLASE B): del 172.16.0.0 al 172.31.255.255. | Designado para grupos más pequeños como colegios, universidades, centros laborales, etc.

(CLASE C): del 192.168.0.0 al 192.168.255.255. | Normalmente suelen destinarse para conexiones domésticas.

¿CÓMO PUEDO VER MI DIRECCIÓN IP?

Teniendo en cuenta que existen dos categorías, podemos recurrir a plataformas que ya se encuentran disponibles en Internet para conocer cuál es nuestra IP pública. Según “Ayuda de Fiber” estos son los pasos que debes realizar:

- Abre un navegador web (como Chrome, Firefox o cualquiera que elijas).

- Visita cualquiera de los siguientes sitios web o alguno similar (whatsmyip.org o whatismyip.com). Cualquiera de estas páginas web detecta y muestra la dirección IP pública de tu red.

Para determinar la dirección IP interna de un dispositivo en la red, sigue estas indicaciones:

- Accede a Fiber con el correo electrónico y la contraseña de tu cuenta ya creada.

- Elige “Network” que aparece en la esquina superior izquierda (Si no ves la opción, haz clic en el menú de navegación para mostrar la selección). Los dispositivos de Google Fiber aparecen en el panel de navegación de la izquierda, y las opciones de configuración aparecen a la derecha.

- En el panel de navegación de la izquierda, selecciona el dispositivo cuya dirección IP quieres conocer.

- Los detalles técnicos sobre ese dispositivo aparecen en el panel de configuración de la derecha. La dirección IPv4 es la forma común de la dirección IP. Si se asignó una dirección IPv6 al dispositivo, esa dirección también aparece en la lista.

También puedes hacer clic en “Advanced” y luego en la pestaña DHCP para mostrar una lista de los dispositivos que están o estuvieron en tu red y algunos datos básicos sobre cada uno, incluida su dirección IP.

