Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: horarios y canales del clásico por Supercopa de España 2022

Horarios y canales para ver Real Madrid vs Barcelona por Supercopa de España 2022.

VER Real Madrid vs Barcelona EN VIVO. ‘Blancos’ y ‘culés’ miden fuerzas en Arabia Saudita por semifinales de Supercopa de España 2022. Atlético Madrid y Athletic Club también buscan la final (jueves) en la otra llave. Revisa toda la información que necesitas.

Escuadras se verán las caras este miércoles 12 de enero en el Estadio Internacional Rey Fahd, que contará con la presencia de miles de aficionados. La final de esta copa se llevará a cabo el domingo 16. Partidazos.

En la previa, Toni Kroos dio sus impresiones sobre el clásico. “Yo siempre prefiero tener el balón, eso está claro. Pero lo importante es saber adaptarse al partido. A veces es con más posición, y otras con menos. Nosotros aprovechamos la velocidad que tenemos arriba”, arrancó.

“No hay favoritos en un clásico, es un partido especial. Esto es una final y puede pasar de todo. Hay mucha calidad en Barcelona. Es muy difícil ver lo que va a pasar. Pero nosotros queremos ganar, de eso no hay duda”, añadió.

“Últimamente no he visto muchos partidos de Barcelona. Tengo otras cosas que hacer. En general, conozco a sus jugadores. Es difícil saber cómo van a jugar. Después, no puedo decir cuánto ha cambiado en el último tiempo”, sostuvo.

La última vez que se vieron las caras, Real Madrid se impuso 2-1 ante Barcelona en el Estadio Camp Nou (24 de octubre de 2021). EFE/Alberto Estevez

Sergio Busquets, por el lado de Barcelona, también habló. “Está claro (que eliminar a Real Madrid) nos daría mucha confianza y sobre todo nos metería en otra final, para lo que estamos aquí, por el título. Se está haciendo las cosas bien, el equipo está mejor”.

“En un clásico todo se iguala, independientemente de los puntos que nos sacan en LaLiga. Ojalá podamos recuperarnos lo más pronto posible. Me da igual que muchos piensen que ellos sean los claros favoritos”, indicó.

Asimismo, Xavi Hernández también se manifestó. “Esto puede ser un punto de inflexión. Ganar este clásico, primero nos mete en la final, y luego que la moral y la confianza que te da es tremenda. Desde que estoy aquí todos son finales. Es una gran oportunidad”, cerró.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS BARCELONA

- México / 1:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Paraguay / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 8:00 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS BARCELONA

- Argentina / DIRECTV SPORTS.

- Brasil / GUIGO, ESPN Brasil, Star+ y Claro.

- Chile / DIRECTV SPORTS.

- Colombia / DIRECTV SPORTS.

- Ecuador / DIRECTV SPORTS.

- México / Sky HD.

- Perú / DIRECTV SPORTS.

- Arabia Saudita / SSC.

- España / #Vamos

- Estados Unidos / ESPN e ESPN+.

- Uruguay / DIRECTV SPORTS.

- Venezuela / DIRECTV SPORTS.

SEGUIR LEYENDO: