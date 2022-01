Víctor Rivera recordó el debut de Christian Cueva: “Tenía una habilidad parecida a la del ‘Chorri’”

Christian Cueva hizo su debut en el 2008 con camiseta de la USMP.

Víctor Rivera fue el primero que apostó por Christian Cueva y lo hizo debutar de manera profesional cuando apenas tenía 16 años. El ‘Chino’ vio en él cualidades parecidas a las de Roberto Palacios y no se equivocó en pensar que sería el futuro ‘10′ de la selección peruana.

“Cuando debutó Cueva en San Martín con 16 años, soñaba que sería el próximo ‘10′ de la selección. Yo tenía como referencia al ‘Chorri’ Palacios, un jugador con buena gambeta y remate de media distancia, vi esa habilidad en Christian”, manifestó el entrenador peruano para Ovación.

En los últimos días se ha vinculado al representante de la ‘bicolor’ con Boca Juniors y su extécnico reveló que le agradaría verlo en el fútbol argentino u otra liga competitiva. “Me encantaría verlo en un equipo como Boca, pero lleva bien su carrera y debe pensar en su futuro y volverá a un equipo de Sudamérica”.

Christian Cueva a Boca Juniors: “Consejo de Fútbol quiere romper el mercado” (Foto: Reuters)

El ‘Cholito’ no es el único futbolista que dirigió que ahora se encuentra en la selección nacional. “A Pedro (Gallese) lo conozco y lo hice debutar con la San Martín en el 2008. Es un arquerazo, está pasando por un gran momento. Reconocido a nivel mundial”.

Además se animó a darle un consejo al ‘Pulpo’. “Le recomendaría que se consolide en un equipo, más allá que continúe en su club en Estados Unidos o tenga una opción en un club tan mediático como Boca o porque no Europa. Lo que Pedro necesita es mostrarse en un club y seguir demostrando sus condiciones”.

Por último, Rivera habló sobre el Sudamericano Sub-20 que se disputó en Uruguay en el 2005. En ese entonces él estaba a cargo de ese grupo. “Cuando dirigí a la Sub-20 del 2005, me imaginaba al mediocampo con Tapia, Aquino y Peña, lastimosamente no se pudo concretar lo de Tapia. Es emocionante ver cómo han llevado sus carreras. Me da gusto verlos como han crecido”.

SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

El conjunto de Ricardo Gareca está a poco de concretar su clasificación a la siguiente Copa del Mundo, pero tendrá cuatro retos. El primero será ante Colombia en el calor de Barranquilla. Después, recibirá a Ecuador en Lima, selección que marcha tercera por detrás de Brasil y Argentina.

Tercero, visitará a Uruguay que tiene un nuevo entrenador y buscará conseguir su boleto a Qatar a toda costa. Por último, cerrará su participación enfrentando a Paraguay, que siempre es complicada. No obstante, Víctor Rivera considera que la ‘bicolor’ tiene la capacidad de superar estos compromisos.

“Es un buen momento de la selección. Lo más importante es la aparición de tantos jugadores que se consolidaron de un proceso al otro como Peña, López y Aquino que se suman a Gallese, Advíncula, Lapadula se ha acoplado muy bien en un momento difícil del ataque peruano, con Cueva y el buen momento de Carrillo. Perú tiene una base muy sólida y eso me hace pensar que tiene posibilidades en estos cuatro partidos”, señaló el entrenador.

