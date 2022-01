Alexander Callens sobre el partido ante Colombia: “Todo lo que sea sumar, cae bien”

Alexander Callens lleva 25 partidos con la selección peruana.

Alexander Callens sabe que en los cuatros partidos restantes de las Eliminatorias sudamericanas, se definirá el futuro de la selección peruana. Por ello, el central nacional considera que sumar ante Colombia en Barranquilla ya sea una victoria o empate, servirá de mucho para estar más cerca al Mundial de Qatar 2022.

“Tenemos que hacer nuestro trabajo en Barranquilla, entrar con la misma intensidad. Colombia también necesita los puntos, no hay que desesperarnos. Todo lo que sea sumar, cae bien”, manifestó Callens para RPP.

El partido ante los ‘cafeteros’ está programado para el próximo viernes 28 de enero a las 16:00 (hora peruana) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. A diferencia que en el Nacional, en este complejo deportivo se jugará con la presencia de hinchas colombianos con un aforo al 100%.

“Se vienen cuatro finales con la selección peruana. Creo que cerrar el año en zona de clasificación fue muy importante y ahora depende de nosotros mismos. El equipo está con confianza y contento”, agregó.

Además, el back central prefirió no referirse a clasificar a la próxima cita mundialista de forma directa. “No soy de hablar del repechaje o no, yo confío hasta el final. Me quiero concentrar en los próximos 90 minutos que vienen. Ya luego veremos repechaje o clasificación directa”.

