Rahen, el nuevo talento venezolano que conquistó TikTok con su hit “No se enamora”

Rahen le cuenta a Infobae su éxito de "No se enamora"

La pandemia del covid-19 generó que casi todo el mundo tenga que pasar por aislamiento en su casa. Eso hizo que vieran en TikTok, una manera de entretenerse haciendo tendencias, bailes y dando a conocer canciones que se volverían hits. Uno de esos casos fue “No se enamora” de Rahen, que con su melodía, letra y calidad vocal se metió en el corazón a millones de personas. Incluso, se enteraron en la red social que él interpretaba el famoso tema que se viralizó.

Fue el tanto el furor que hasta tiene tres versiones: El video oficial se grabó con Rahen, Manu & Moi y Tommy Pandak, la versión acústica con Rahen, Manu y Moi & Amesty, y el remix con Rahen, Gustavo Elis, Sixto Rein, Manu & Moi.

Infobae Perú se contactó con Rafael Cohen, el nombre verdadero de Rahen; un joven talento venezolano de Maracaibo, para contarnos sobre este éxito y los planes para este 2022.

La canción “No se enamora” se hizo conocida por TikTok, ¿cómo sientes que este tema marque un precedente en tu carrera?

Desde que comencé hace poco mi carrera esta canción ha sido una de las que más sorpresas me ha dado, ya que me han escrito de diferentes lugares como Perú, donde no sabía que este tema se había vuelto viral. Muchas personas me dicen que han llegado a oír la canción por TikTok. Yo ni uso esa red social, pero ahora lo voy a comenzar a hacer, tal vez por eso me sorprendió mucho. La vez pasada me escribió un muchacho de México queriéndome entrevistar, y me comentó que mi canción estaba sonando allá, pero yo ni enterado. Eso da a entender que el trabajo está siendo aprobado por el público.

¿Cómo nació la idea de grabar tres versiones de “No se enamora”?

Yo comencé aquí en mi ciudad, en Maracaibo, con una canción que se llama “Se vuelve loca”, que también tuvo éxito. Después lanzamos “No se enamora” y el estreno tuvo una gran acogida. Recuerda que este tema fue lanzado en el último semestre de 2019 y quisimos hacer en una versión acústica para que la gente pueda ver otra faceta y otra manera de oírla a capela, sin efecto.

El remix de “No se enamora” con Gustavo Elis, Sixto Rein, Manu & Moi, que se grabó este año, ha sido todo un éxito.

Todo esto me ha servido como experiencia para ir probando lo que al público le gusta y yo siento que el proyecto de Rahen aún no inicia porque estos temas lo manejamos con otros colegas artistas del país. Yo tengo muchas canciones que he grabado durante la pandemia y no nos ha dado la oportunidad de arrancar. Estoy ansioso porque recién este 2022 voy a comenzar mi proyecto como artista. Esta canción me ayuda mucho como experiencia y uno ya sabe como es el camino.

¿Qué tal la experiencia de grabar con Gustavo Elis y Sixto Rein, quienes ya tienen mucha experiencia en la música?

Yo estoy agradecido. En mi caso, al ser un artista nuevo y que escuchen a los nuevos talentos es gratificante y si haces las cosas bien, tarde o temprano, las puertas se abren.

¿Qué se viene en tu carrera como Rahen?

Mi proyecto personal es que en estos primeros meses voy a lanzar muchos temas que están grabados. Estoy entusiasmado porque la gente lo escuche. Digamos que van a ver otra faceta de mí; mi verdadero estilo. La idea es lanzar canciones continuas y todo lo que puedo dar como artista. Yo siempre canto a las mujeres y a todas las que se identifiquen con mis letras.

Hace poco llegó a Venezuela la app Spotify que ayuda mucho a los artistas para difundir su música, ¿cómo tomas esa nueva vitrina?

Con lo de Spotify estoy muy feliz porque en Venezuela sonamos de manera pirata. La gente se descarga la canción y no genera reproducciones. Imagínate que cuando saqué “No se enamora” tiene los números de casi un millón y si contábamos con Spotify el alcance hubiera sido mayor porque la misma aplicación te sugiere el tema. Por otro lado, yo reconozco que en mis redes sociales he estado desactivado, pero han sido por muchos motivos. Espero que este 2022 retorne para estar más activo.

¿A qué artistas admiras?

Me gusta mucho Rauw Alejandro, Feid, un artista colombiano que está sonando mucho, Justin Quiles, con quien fui telonero en su último show en Maracaibo, aunque en 2021 prácticamente la pasé viviendo en Medellín trabajando en mi proyecto para lo que viene en 2022. Yo trato de aprender de todos un poco y le pongo mi esencia a lo que hago. No solo eso, sino que yo soy un soñador al cien por ciento. Además, yo miro a los más grande y quiero ser un referente no solamente en mi país sino afuera.

Has estado viviendo en Medellín, una tierra donde están saliendo muchos artistas urbanos con éxito, ¿entonces este 2022 vas con todo por la consolidación?

Allá abunda mucho el género urbano y hemos trabajado en silencio.

¿Ya tienes planeado alguna gira internacional para este 2022?

Tengo muchos conocidos. Espero visitar Perú porque es un país que me interesa mucho y que apoya mucho al talento. A mí me gusta involucrarme con las personas porque esa es la mejor forma de que tú música llegue a más gente. Sé adónde quiero llegar y estoy convencido que se me abrirán muchas puertas.

