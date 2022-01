Tips para cuidar tu cabello rizado y ondulado que no conocías

Trucos y consejos para presumir de tus rizos como nunca. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CABELLO EXPERIENCE

Los cabellos rizados y ondulados son de los que más cuidados requieren debido a que son más frágiles. Con la llegada del sol y el calor del verano también aparecen cuidados extras que tenemos que implementar en nuestra rutina para darle un cuidado extra a nuestro cabello, sin embargo, en la siguiente nota te damos tips para que luzcas una cabellera rizada y saludable sin importar la estación en la que nos encontremos.

Puedes implementar estos consejos a tu rutina de cuidado de cabello y hacerlos parte de tu día a día. Si quieres saber cuáles son estos tips, continúa leyendo la siguiente nota.

1.CONOCE TU CABELLO

Para saber qué es lo mejor para tu cabello, primero necesitas conocerlo, ya que existen diferentes tipos de cabello rizado y hay formas de clasificarlo. Andre Walker, estilista de Oprah, fue el encargado de clasificarlos en números 2, 3 y 4 y letras a, b y c.

El número dos se refiere a los cabellos ondulados, o sea los que tiene suaves ondas sin llegar a un rulo completo y son más fáciles de manejar. El 2A se refiere al cabello ondulado y fino. El 2B es para cabellos ondulados que van de fino a grueso y 2C para los ondulados encrespados. El 3 define al cabello rizado. 3A es para los rizos sueltos, 3B para los rizos tipo sacacorchos y 3C para los rizos que están casi completamente cerrados.

Por último, el número 4 se refiere al cabello afro. 4A es para rizos apretados y 4B para los que tienen una forma de zigzag.

2.UTILIZA UN PEINE DE DIENTES ANCHOS

Al ser un cabello que se enreda con facilidad, lo primero que tienes que hacer es dejar de cepillar tus rizos con un cepillo. Lo mejor es utilizar un peine con dientes anchos que hará que los nudos desaparezcan sin problemas.

Lo ideal es pasar el peine después de poner el acondicionador cuando el cabello todavía está mojado, hasta puedes hacerlo dentro de la ducha. Lo mejor es cepillarlo desde las puntas y no desde la raíz para evitar quebrar y debilitar el pelo al jalarlo.

3.DEJA DE USAR TOALLAS

El material de las toallas comunes pueden estar opacando tus rizos, lo ideal (para todo tipo de cabellos) es usar un polo de algodón que ya no uses para secar tu cabello luego de una ducha. Si no tienes ningún polo viejo puedes comprar un pedazo de tela de algodón para esto. Recuerda lavarlo frecuentemente y secarla para que no se acumule humedad.

Tanto si usas toallas o polos no se recomienda frotarlas con tu cabello ya que esto produce frizz. Lo mejor es presionar suavemente hasta retirar el exceso de agua.

4.USA CREMA MOLDEADORA

Las cremas para peinar o moldeadoras ayudar a darle mayor definición a cada rizo y alejarlos del temido frizz. Un tip que puede ayudar a que esto tenga mejores resultados es mezclar una pequeña cantidad de a acondicionador a la porción de crema que usarás. Esto le dará aún más forma y lo verás más hidratado.

5.ELIJE UN BUEN CORTE

Si bien durante varios años los cortes rectos fueron tendencia, estos no son la mejor opción para quienes poseen cabello rizado u ondulado, ya que pueden provocar que la cabellera se vea sin forma y con mucho volumen.

Los cortes que te harán lucir tus rizos de la mejor manera son las capas y cortes degrafilados que le proporcionarán movimiento y forma sin darle volumen innecesario.

