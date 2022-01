Juan Reynoso habló del inicio de la Liga MX: “Vendería humo si dijera que el sábado verán el mejor Cruz Azul”

Juan Reynoso cumplirá su segundo año a cargo de Cruz Azul l Foto: Liga MX.

Juan Reynoso se encuentra a poco de un nuevo inicio a la cabeza de Cruz Azul. El técnico peruano manifestó en conferencia de prensa que sus ‘pupilos’ irán de más a menos y que el contar con un plantel corto no será pretexto para pelear en la Liga MX.

“Vendería humo si dijera que el sábado se va a ver al mejor Cruz Azul, cuando los jugadores se han integrado de a poco, pero sabemos que el trabajo y la ambición de los chicos, acelerará el proceso”, señaló el ‘Cabezón’ en una reciente rueda de prensa.

Sin embargo, confía en que para el segundo compromiso de la liga mexicana mostrarán una mejor performance. “Verán un equipo distinto, pero para llegar a la plenitud, hará falta entrenamientos, partidos y pensar en el juego a juego. Para el segundo encuentro, ante los Bravos Juárez tendremos más variantes”, agregó.

Asimismo, se refirió a la conformación del plantel, el cual en cuanto a número es limitado. “Para dos equipos, vamos a tener que echar imaginación. No da para hacer dos equipos, no lo digo como pretexto porque eso en Cruz Azul no existe. Hoy la idea es hacer equipo más agresivo, intenso con más variantes arriba en velocidad”

SEGUIR LEYENDO