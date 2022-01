Flurona siempre existió, pero se daba prioridad al diagnóstico de COVID-19, según el infectólogo Leslie Soto

Fuente: Agencia Andina

El Perú reportó ya sus primeros tres casos de flurona, una combinación de gripe (influenza) con el coronavirus. Ante este panorama, el médico infectólogo Leslie Soto sostiene que no es un caso nuevo, sino que habría estado presente desde los primeros momentos de la pandemia.

“Desde el año pasado ya se mencionaban los casos en Estados Unidos, en otros países”, señaló en conversación con Canal N.

El médico explicó qué podría haber pasado para que no haya sido detectado antes. Dijo que de presentarse un paciente con un cuadro respiratorio mal, el personal de salud le hace una prueba de descarte de COVID-19 desde un primer momento. En situaciones como esa no se piensa buscar otro virus. Entonces, de resultar en un diagnóstico positivo ya no se realiza más pruebas.

“Te busco covid y te sale positivo, ya para qué te voy a buscar otros virus si el tratamiento al final va a ser para el covid”, explicó el Dr. Soto.

“Quizás por eso no tenemos tanta información de la presencia de la mezcla en cualquier parte del mundo”, añadió.

Sin embargo, en zonas donde sí está predominando otro tipo de virus, es entendible que se vaya a hacer otro tipo de pruebas para descartar. Algo similar habría sucedido en Amazonas (Bagua), donde se detectaron los primeros casos de flurona.

“Hay que recordar que en la selva peruana estamos ahorita con una epidemia de gripe, influenza H3N2. Entonces ahí sí te están buscando influenza y no (solo) te busco covid u otros están buscando todo el panel completo”, señaló el médico.

Así, el médico insiste en que no debe entenderse la flurona como algo nuevo o un tipo de enfermedad importada.

“ Si hacemos toda la batería, lo más probable es que tengamos mezcla de flurona con influencia A, con influencia B, con el H3N2, que está dominando en algunos lugares ”, dijo.

Sin embargo, el médico sostuvo que aún ante estos casos es importante darle prioridad al COVID-19.

“Flu de gripe y Rona de corona, es que te has infectado de dos virus. De los dos virus, realmente importa más es el covid, porque es el que te va a dar la sintomatología más severa y es del cual uno se preocupa”, señaló.

PRIMEROS CASOS CONFIRMADOS DE FLURONA EN PERÚ

César Munayco Escate, el director de vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Minsa, informó hoy que ya se detectaron los tres primeros casos del ‘Flurona’ en el país. El sitio donde se registraron fue en Bagua, Amazonas.

“Se detectaron tres casos en Amazonas, en Bagua, sobre esta coinfección que no es nada raro. Se presenta con diferentes patógenos... de las tres personas infectadas, dos han tenido manejo ambulatorio y no han representado ningún problema”, señaló a RPP.

Los casos se tratan de un niño, de una señora de 40 años que se encontraba con todas sus dosis de la vacuna contra el COVID-19, y un adulto mayor que no se encontraba vacunado.

“(El tercer caso) fue en un anciano de 87 años con comorbilidades y que no estaba vacunado (contra el COVID e influenza); esta persona falleció. Es importante tener en cuenta esto porque actualmente tenemos un importante brote de influenza H3n2 en la selva del país como Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali”, explicó el titular del CDC.

Los síntomas que padecieron fueron tos, dolor de garganta y malestar general. Por ello, el especialista animó a la población para que se vacune contra la COVID-19 e influenza.

¿PUEDES VACUNARTE CONTRA LA INFLUENZA SI YA LO HICISTE CONTRA EL COVID-19?

La influenza es una infección que requiere de una vacuna anual y está priorizada entre la población mayor de 80 años, así como en menores de 1 a 5 años de edad.

La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, señaló en junio del 2021 que no existe ninguna razón para dejar de vacunarse contra la influenza, se tenga o no la vacuna contra el COVID-19.

“La única indicación que se tiene es esperar 15 días entre una vacuna y otra. Eso aplica para la vacuna contra la influenza y neumococo. Ante la colocación de cualquiera de las vacunas, debe existir un intervalo de dos semanas como mínimo”, señaló a la Agencia Andina.

Además, no es necesario que las personas hayan recibido las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 para recibir la vacuna contra la influenza.

