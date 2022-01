Conoce el calendario astronómico de enero para el cielo peruano

Fotografía: EFE/ Fefo Bouvier.

Ya empezó el año y también las novedades en la astronomía. Para los fanáticos de cometas y meteoros les servirá de mucha ayuda conocer el calendario astronómico de enero del 2022. Por eso, la Agencia Espacial Peruana - Conida lo dio a conocer de forma detallada según las fechas. Entre los eventos más esperados, destacan la Lluvia de meteoros “Cuadrántidas”, las conjunciones planetarias con la Luna y el acercamiento al Sol.

Revisa el calendario astronómico de enero del 2022:

2 DE ENERO

Luna nueva. Hora exacta de esta fase lunar: 1:33 pm.

La Luna se encontrará en la constelación Sagittarius.

3 DE ENERO

Mercurio y la Luna en conjunción

Este 3 de enero, luego de la puesta del Sol, mientras esté anocheciendo, el planeta Mercurio, el más pequeño del Sistema Solar, estará cerca de la Luna en el firmamento.

Nuestro satélite natural se encontrará en una fase creciente muy temprana, por lo que los observadores interesados tendrán que aguzar la vista bastante para poder observarlo. Ambos astros, en todo caso, se ubicarán a baja altura sobre el horizonte suroeste-oeste.

3 AL 4 DE ENERO

Lluvia de meteoros “Cuadrántidas”

Ésta es la primera lluvia de estrellas fugaces del año 2022. Normalmente son varios los días durante los cuales esta lluvia está activa, pero su momento máximo caerá aproximadamente en la noche que va del 3 al 4 de enero.

La cercanía de la Luna nueva favorecerá la observación de los meteoros, por lo que podemos buscar lugares oscuros —sin contaminación lumínica—, alejados de las ciudades, para hacer una vigilia prolongada, a lo largo de varias horas. Eso mientras se dirige la vista a diferentes partes del cielo nocturno.

Lluvia de meteoros en Perú. (Foto:Captura)

4 DE ENERO

La Tierra en su perihelio

A las 1:55 a.m. del 4 de enero, la Tierra estará lo más cerca del Sol que puede estar durante el año 2022. Esto, debido a que la órbita de nuestro planeta alrededor del astro rey no es circular, sino elíptica. Es decir, algo ovalada, con el Sol situado en uno de sus focos. Ello significa que no está en el centro de tal figura.

Saturno y la Luna en conjunción

Mientras anochece, luego de la puesta del Sol de este día, el planeta Saturno, ya muy tenue en su brillo, y la Luna ocuparán en el cielo posiciones relativamente cercanas.

5 DE ENERO

Júpiter y la Luna en conjunción

Hoy, el planeta más grande del Sistema Solar y la Luna se observarán próximos en el cielo, luego de la puesta del Sol. Ésta es una nueva oportunidad para identificar Júpiter a simple vista, como un punto de luz blanco amarillenta brillante, que no titila como las estrellas sí lo suelen hacer.

Con un telescopio, podemos apreciar algunos de sus detalles e, incluso, conjuntamente con sus lunas más importantes: las lunas de Galileo Galilei.

7 DE ENERO

Máxima elongación este de Mercurio

La separación angular (esto es, como se suele decir coloquialmente: la separación aparente en el cielo) entre el Sol y Mercurio será máxima este 7 de enero, exactamente a las 6:04 a.m. con las coordenadas 19.2°.

Esto se traduce en que tendremos una serie de días favorables para la observación de este escurridizo planeta, dirigiendo la mirada hacia el suroeste-oeste. Ocurrirá luego de la puesta del Sol, mientras la noche va cayendo.

Recordar que el 6 de enero es el día en el que el planeta tendrá su máxima altura con respecto al horizonte. Incluso unos días antes y después también serán excelentes oportunidades para tentar cazar Mercurio a simple vista, con binoculares o con un telescopio.

Meteoros registrados en el Observatorio del Teide (IAC) entre las 06:13h y las 06:38h UT (hora local canaria) del día 4 de enero de 2107. La estrella más brillante a la izquierda es Procyon (Canis Minor), Castor y Pollux (Géminis) casi en el centro. El cúmulo que se observa en la parte superior es el del Pesebre (Beehive Cluster) en la constelación de Cáncer. La mayor parte de loa meteoros registrados son Cuadrántidas. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS IAC

9 DE ENERO

Luna en cuarto creciente. Hora exacta de esta fase lunar: 1:11 p.m.

La Luna se encontrará en la constelación Pisces.

17 DE ENERO

Luna llena. Hora exacta de esta fase lunar: 6:48 p.m.

La Luna se encontrará en la constelación Cáncer.

25 DE ENERO

Luna en cuarto menguante. Hora exacta de esta fase lunar: 8:41 a.m.

La Luna se encontrará en la constelación Virgo.

29 Y 30 DE ENERO

Venus, Marte y la Luna en conjunción

Al amanecer del 29 y del 30, antes de la salida del Sol, observando hacia la zona del este-sureste, tendremos a estos tres astros brillando cercanos en el cielo.

Además, el día 29 formarán una especie de línea superpuesta a la parte del centro de nuestra galaxia, en la constelación Sagittarius. En cambio, el 30 del mismo mes formarán un triángulo, con la Luna ya muy pequeña, próxima a su fase de Luna nueva.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO