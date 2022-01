Claudia Abusada: ¿Quién es la peruana que reapareció con radical cambio físico y una grave enfermedad?

Claudia Abusada se define a si misma como una mujer luchadora y sarcástica pero buena persona. (Foto: Instagram)

Claudia Abusada reapareció en la TV a través de Amor y Fuego la tarde de este 05 de enero y sorprendió a todos al lucir un radical cambio de look con respecto a su físico pues lució una cabellera rubia cuando anteriormente siempre se le vio con el cabello castaño.

Asimismo, dio detalles de su estado salud tras revelar que sufre una enfermedad. “Tengo depresión de los 25 años hasta ahora que tengo 46 (...) Yo soy depresiva crónica, tengo síndrome depresivo con ansiedad generalizada y agorafobia”, explicó la modelo.

Tras permanecer varios años lejos de la televisión, cientos de personas se preguntarán “¿quién es ella?” y es por ello que en esta nota te contaremos un poco más de la vida de la recordada como “la bomba sexy” de hace algunos años atrás.

¿QUIÉN ES CLAUDIA ABUSADA?

Claudia Abusada fue considerada una de las modelos para cotizadas del medio por derrochar su coquetería y sensualidad en los principales desfiles de Lima. Sin embargo, se distanció de la televisión desde hace algunos años para dedicarse a su familia.

La popular “Colita” se ha convertido en una mujer de 46 años que no ha dejado de usar las redes sociales para estar en contacto con sus seguidores pues para publicando múltiples fotografías de alto calibre, donde no deja nada a la imaginación.

Asimismo, se sumó a la larga listas de figuras que han optado por crear su Onlyfans, red social que promete la publicación de fotos más candentes de tu personaje favorito. En una entrevista, señaló que para tomar esta decisión tuvo la aprobación de su hija.

“A mi la única persona que me interesa lo que piense es mi hija, le consulté y me dijo ‘hazlo’. Me lancé y lo que la gente me pedía era más videos caseros. Sí es rentable, no te voy a decir que soy millonaria, pero me salva”, resaltó en el programa de Magaly Medina.

Claudia Abusada hace revelación en Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

En su cuenta oficial de Instagram, se puede leer en el perfil de Claudia Abusada que se define como una mujer luchadora y sarcástica pero buena persona. Además, trabajaría como maquilladora y estaría interesada en la vida saludable pues se declara como deportista.

Durante sus años en la industria del modelaje, Claudia llegó a competir con la entonces agrupación femenina “Las Vengadoras” que lo integraban Tilsa Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón, así como las Justicieras de Shirley Arica.

Hoy en día, la modelo se encuentra atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que sufre una fuerte crisis emocional pues tiene depresión crónica, ansiedad y el trastorno de agorafobia. Durante su reaparición en la TV, contó que el estado depresivo o padece desde que tiene 25 años.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HABLA DE SU SALUD

Cabe recordar que no es la primera vez que Claudia da detalles de su estado de salud. A través de su cuenta de Instagram, Abusada explicó contó su situación tras ausentarse algunos días.

“Me verán un poco desaparecida porque sufrí una crisis emocional y me han cambiado la medicación, así esperaré cómo evoluciono. No sé si vaya al gimnasio porque tengo miedo de marearme”, dijo en enero del 2020.

SEGUIR LEYENDO