Abogado de Pedro Castillo afirma que no se ha elaborado una lista de los visitantes de la vivienda en Breña

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, aseguró que le han dado toda la información pertinente a la Fiscalía, para la investigación preliminar contra el jefe de Estado. También señaló que aún no se ha realizado una lista de los visitantes a la casa del jirón Sarratea en Breña.

El abogado también aseguró que el hacer este mapeo de visitantes no es una labor que competa al mandatario. Además, aseveró que el Ministerio Público ya han interrogado a las personas que acudieron a dicha vivienda y se encontrarían involucradas en el caso.

“Se le ha dado toda la información (a la Fiscalía). En el tema del levantamiento del secreto tributario, bancario y de las comunicaciones también el señor presidente ha sido claro en esa línea de darle toda la información a la Fiscalía”, declaró en RPP.

Por otro lado, Pachas indicó que hasta el momento no se les ha notificado sobre la carpeta fiscal referida al caso de las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Señaló que solo fueron notificados sobre la carpeta 251-2021, donde están comprendidos el caso de la compra de biodiesel para Petroperú y la investigación por la adjudicación al consorcio Puente Tarata III.

LA INVESTIGACIÓN CONTRA PEDRO CASTILLO SE DARÁ CUANDO TERMINE SU MANDATO

El abogado del presidente se refirió al artículo 117 de la Constitución Política del Perú para decir que la decisión de la Fiscal de la Nación fue acertada. Este artículo señala que el mandatario puede ser acusado durante su gestión por los delitos de traición a la paria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, y por disolver el Congreso.

“Ninguno de esos delitos es en este caso. Por tanto, la Fiscal de la Nación ha resuelto de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a ley. Entonces queda claro que en el caso de los ascensos, en el caso de Petroperu y en el caso del Puente Tarata, la Fiscal de la Nación ha señalado no se va a investigar hasta que termine su mandato”, dijo en Canal N.

INVESTIGACIÓN SEGUIRÁ A OTROS IMPLICADOS

Si bien el día de ayer la Fiscal señaló que no se procederá con una investigación judicial a Pedro Castillo, recalcó que esto no afecta las indagaciones que realizan los fiscales Marco Huamán sobre Bruno Pacheco; Karla Zecenarro sobre Karelim López y Provías; Norah Córdova sobre Petroperú; y Janet Sánchez Porturas sobre la FAP.

Los fiscales provinciales están en facultad de recoger y preservar todas las pruebas e indicios que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos e incluso pueden citar a declarar al presidente Castillo en calidad de testigo.

Al respecto, el abogado Eduardo Pachas se mostró a favor de la decisión de la fiscal de la Nación. “Se ajusta a derecho y a la Constitución. Obviamente es una derrota para la Procuraduría”, mencionó a La República.

Recalcó además que el jefe del Estado no puede ser investigado durante el ejercicio de funciones. “Se crea una inestabilidad al país, no al presidente” y agregó que toda investigación conlleva a una fase final que está impedida expresamente en la Constitución. “¿Para qué vas a investigar si no vas a acusar? Es un absurdo total”, dijo.

De otro lado, indicó que la Fiscalía no ha solicitado la lista de las personas con las que Pedro Castillo se reunió en Breña. Además, reiteró que su presentación no sería necesaria de acuerdo a la Ley de Gestión de Intereses. “No se ha dado ninguna relación de funcionarios o decisión del Estado (en vivienda de Breña)”, sostuvo al mismo medio.

