Horóscopo Aries 2022: predicciones para tu signo en salud, dinero y amor

Predicciones de la astróloga Sugey Perez para el signo de Aries este 2022

Se inicia un nuevo año y con ello los deseos son renovados y nuevas metas enmarcada en nuestros pensamientos para cumplirlos en este 2022. La astróloga Sugey Pérez conversó con Infobae Perú y nos dio las predicciones para el signo de Aries en lo que respecta amor y trabajo.

En lo que respecta al amor, Sugey indica que “va a ser un año en el que vas a luchar mucho para lograr tus metas a nivel sentimental. No seas muy duro con tu pareja, porque te puedes encontrar con una barrera. Las emociones nos pueden jugar una mala pasada en este 2022, sobre todo durante los primero seis meses del año. Luego de ello se vienen situaciones para disfrutar y estar bien. Engríe a tu pareja con una cena o saliendo a pasear”.

Sobre el trabajo, “será un 2022 muy bueno para ti. Empiezas el año con muy buen pie a nivel económico. Todo fluye a tu favor, se te abrirán muchas puertas. Vas a conocer a mucha gente que te va aportar mucho en tu crecimiento económico y tu estabilidad”.

Tu número es el número seis

Pero “si en este momento estás pasando por una relación en la que no sientes que las cosas no están bien, pues los ángeles te dicen que la química no está a tope y mejor mira hacia otro lado”.

PREDICCIÓN MES A MES

Enero: Mejora el flujo laboral. Selecciona tus actividades y tendrás asegurado el éxito. Si antes te faltaba amor, ahora te sobrarán pretendientes y quizás tendrás que decidir entre dos amores. Tu economía mejora en pequeña escala, pero no conviene invertir hasta el segundo semestre del año. Cuida tu salud, toma más agua y mantén una dieta saludable.

Febrero: Tienes buenos proyectos en mente que se irán desarrollando a lo largo del año. Trabajo no te va a faltar en el año. En el amor, no esperarás y querrás vivir a tope ese romance que puede representar un futuro matrimonio. No es el momento de invertir. Buscarás diversas fuentes para atraer dinero. Hay novedades a la vista. Cuida tu piel y supera el estrés que te puede alterar los nervios.

Marzo: Regresas a la hiperactividad laboral como te gusta. Un gran mes para materializar proyectos. Si no tienes pareja, dos personas aparecerán y tendrás que decidir por una de ellas. Cuidado con gastar más de lo presupuestado, sé precavido, ya que será hasta el 2024 cuando la economía mundial se estabilice. No trabajes mucho, puedes enfermar de fatiga extrema. Es momento de realizar un viaje, pasatiempo y risas. Vuelves a trabajar con alguien de tu pasado.

Abril: Llega una propuesta laboral difícil de rechazar, pero verás la forma de lidiar con todo a la vez. Llega un amor excepcional, de esos que te hacen temblar de pies a cabeza y decides vivirlo y no perderás la oportunidad. Cuida tu hígado, sobre todo cuando hay cambios de planes. Tu situación económica estará estable este mes. Trata de tomarte un descanso para pensar qué quieres en realidad.

Mayo: Te sentirás renovado laboralmente, brillarás con éxito en este quinto mes del año. Mantendrás a prueba el amor que elegiste, pero te dolerá hacer sufrir a un tercero. Tu economía será de los mejores, porque lograrás bajar tus gastos y deudas. Engríete con cuidados personales. Decidirás bajar el ritmo laboral y dedicarte más a ti mismo, al placer y a tu pareja.

Junio: Estarás muy enfocado en tus logros y metas, pero trata de no extralimitarte. Si elegiste quedarte con una parej madura te pedirá matrimonio o compromiso o se conocerán ambas familias. Estarás feliz que eso suceda. Tu economía se incrementa con proyectos personales que empiezan a dar frutos. Mejora tu salud y fortaleza gracias a tu disciplina.

Julio: Sostienes tu actual trabajo y tus proyectos siguen avanzando a paso lento pero seguro. Hay estabilidad. Con tu pareja llegarás a tener una relación muy profunda que quizás nunca la habías sentido. Tu economía seguirá siendo buena y puedes seguir con tu nivel socioeconómico. Ayudarás a los que menos tienen. Gozas de buena salud, pero tienes que estar alerta a los cambios que pueden haber.

Agosto: Estarás activo en los medios de comunicación o redes sociales y avanzarás estupendamente. Lo relacionado con la belleza, la cultura y el arte tendrá éxito. Estarás feliz de tener una relación plena, pero no descuides otros aspectos de tu vida. El dinero y los proyectos personales fluyen. Decidirás comprar una propiedad. Tu salud será buena este mes, pero será un año agotador y es preciso que pares y te tomes un tiempo para descansar.

Septiembre: Éxito y suerte. Tendrás gran magnetismo para atraer clientes. Se consolidan proyectos y te cotizas alto. Entras en razón respecto a tu vida amorosa y decidirás por quien te acompañe en tu proyecto de vida. Suerte en temas económicos y comerciales. Cuida tu salud este mes.

Octubre: Llegan cambios en el trabajo. Decides modernizarse con nuevos estudios y especializaciones. Te dolerá rechazar a alguien que está muy enamorado de ti. Gastarás en un viaje largo y te sentirás muy satisfecho con tus logros financieros. Sentirás molestias en el vientre y tendrás que someterte a una intervención quirúrgica.

Noviembre: Tus ganas de obtener poder e influencias crece, entrarás en círculos de altos vuelos que redituarán en negocios y ganancias. Estarás muy enamorado de tu pareja y querrás experimentar muchas cosas con ella. Invertirás en ropa, comidas y vinos caros para invitar a ese grupo selecto. Lograste tus proyectos este 2022, pero quieres ir por más. Siempre es bueno estar rodeados de las verdaderas amistades.

Diciembre: Cambios laborales que te harán pensar en liberarte de la carga que tienes. Ha sido un gran año para ti en lo amoroso con decisiones difíciles, pero seguirás adelante. Invertirás en viajes con la familia. No harás compras, pasaste de quererlo todo a lo natural. Cuidate de los resfriados. Eres una persona afortunada, la vida te dará de todo este año.

CARACTERÍSTICAS ARIES

Aries simboliza los comienzos, el principio, la mañana, la primavera, los jefes, el mando, la fuerza, el impulso, la autoridad, la virilidad, la juventud, las armas y el fuego. Son impetuosos, pero con un gran sentido del deber, son muy trabajadores, emprendedores y enérgicos.

Sin embargo, tiene entre sus defectos el ser posesivos, algo rebeldes y agresivos.

Son regidos por el planeta marte y su color es el color rojo.

Las piedras preciosas y metales que lo identifican son el Rubí, diamante, hierro, amatista y granate.

Aries es una persona llena de vida y entusiasta. Pionera y aventurera, le encantan los retos y las nuevas ideas. Es el líder de grupo.

Considerado el ‘campeón’ del zodíaco. Siempre logra lo que quiere. Entre más edad, más atractivo luce y su mente es la de un líder, jefe o directivo.

En salud, es sano por naturaleza, le cuesta mucho trabajo envejecer y es muy probable que se practique cirugías estéticas.

En lo sexual es candente y sensual, necesita de una pareja que le aguante el ritmo y se atreva a jugar y experimentar. Huye del aburrimiento erótico rutinario.

ÁNGEL DE ARIES

Se trata del Arcángel Samael quien protege a cada persona que pertenece al signo Aries; está facultado para escuchar los problemas y brindar una guía espiritual.