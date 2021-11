Arley Rodríguez y el difícil momento que pasó antes de firmar por Alianza Lima

Arley Rodríguez llegó al Perú para jugar por Carlos Mannucci l Foto: GOLPERU

Arley Rodríguez fue uno de los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada. El colombiano estampó su firma a finales de marzo y unos meses después se consagró campeón de la Liga 1. En una reciente entrevista contó el momento complicado que atravesaba a principios de año y que el llamado de Carlos Bustos para ser parte del plantel ‘blanquiazul’ le devolvió la esperanza.

El delantero extranjero realizó una buena campaña en su primera temporada en el fútbol peruano. Su velocidad y desequilibrio lo llevaron a ser incluido en el once ideal de la fase 2 del 2020. Con camiseta de Carlos Mannucci marcó cuatro goles y brindó una asistencia en 22 partidos. No obstante, cosas de la vida lo llevaron a estar sin club en el inicio del año siguiente.

“Le di gracias a Dios. Este año nació mi niño y nació un poco enfermo y dos días antes de que salga del hospital, le pedí a Dios que me dé trabajo y al día siguiente me llamó Bustos (Carlos) y no lo dudé. Sabía que era la bendición que me dio Dios”, sostuvo Arley en una entrevista con Radio Ovación.

Este domingo volvió a levantar un trofeo después de cuatro años. Alianza empató sin goles con Sporting Cristal en la segunda final y consiguió su título número 24. Sin embargo, los íntimos no la pasaron muy bien, debido a que los dirigidos de Roberto Mosquera no dejaban de generar ocasiones de gol. “Sufrí mucho en muchas jugadas como la de Hohberg donde sentí que se me paraba el corazón”, señaló el ‘cafetero’.

EL RETO EN ALIANZA LIMA

“Vestir la camiseta de Alianza es muy duro. Día a día sientes la presión que la hinchada quiere cosas. Me enseñaron que un equipo grande como Alianza solo queda en la historia quedando campeón. Se sentía una tensión que lo teníamos cerca, muchos no habían estado tan cerca del título. Algunos chicos como Barcos o Farfán nos decían que ya habíamos cumplido y que jugáramos con el corazón por la familia y la hinchada”, agregó el exfutbolista de Atlético Nacional.

