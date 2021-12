Montaño Jr y el porqué dejó a la selección peruana: “La selección colombiana está pendiente de mí”

Jhonnier Montaño Jr milita en la segunda división de España con el Huesca. Foto: Conmebol.

Jhonnier Montaño Jr. es un futbolista de 17 años que hoy milita en el fútbol español, pero que hasta hace poco estuvo en Deportivo Municipal de la Liga 1 y dejó gratas impresiones. Nació en Colombia, pero vivió muchos años en Perú y pudo defender a la selección peruana. Sin embargo, este viernes 31 de diciembre confirmó que se ha decidido por la selección colombiana. Además, tiene un récord difícil de romper en el fútbol peruano.

“Tengo claro que voy a jugar por Colombia. En su momento me ofrecí a jugar por Perú, pero creo que en la selección colombiana están pendientes de mí, me llaman, me preguntan cómo voy y estoy muy contento ”, comentó el futbolista en radio ovación, donde también habló del momento que vive en la segunda división. “Les dije a mis padres que quería jugar por Perú, pero cuando no se dio y me llaman a la selección colombiana, fue que me decidí al 100%”, agregó.

Por otro lado, también habló cómo le va en el Huesca. “Estoy muy feliz con el grupo con el que estoy trabajando en España (Huesca) y con este paso que he dado en mi carrera. Soy un jugador que se ha movido por todo el frente de ataque, me han estado poniendo de ‘9′, de extremo y hasta hace poco antes del parón he estado jugando de diez”, comentó el jugador que debutó a los 16 años.

SU HISTORIA EN PERÚ

Jhonnier Montaño Jr. nació en Colombia el 31 de diciembre de 2004, fecha célebre en todo el mundo para alguien que parece destinado a triunfar. Apenas a los tres años dio sus primeros pasos en Perú tras la contratación de su padre al Sport Boys del Callao. “Catorce años viviendo aquí, tengo mis amigos, todo. Me siento un peruano más”, dijo el joven jugador en su momento.

Hizo divisiones menores en Deportivo Municipal y su debut en primera división se dio a muy temprana edad. El encargado de mandarlo a la cancha fue Franco Navarro, un histórico de la selección peruana y el cuadro ‘edil’. A los 35 minutos del segundo tiempo del duelo ante Alianza Universidad por la séptima jornada de la Fase 1 de la Liga 1 2021, el ‘cafetero’ hizo su debut en el fútbol peruano, marcado historia por ser el más joven con 16 años, 4 meses y 10 días. Además, Jhonnier ocupaba cupo de extranjero en ‘La Franja’, por lo que se debut a esa edad tiene un mayor mérito.

Tras su debut, confesó para el diario El Comercio lo emocionado que estaba. “Estoy muy agradecido con el profesor Víctor Rivera. Tiene mucho que ver en mi formación. Me dio la oportunidad de estar en el primer equipo. Incluso iba a debutar el año pasado, pero por cupo de extranjeros no pude. Con la llegada del ‘profe’ Franco Navarro, que es como un papá para mí, sí lo logré. Antes de entrar me dijo que había llegado mi momento, que esté tranquilo y haga mi fútbol”

Jhonnier Montaño Jr debutó a los 16 años ante Alianza UDH. Foto: Liga Profesional.

LA SELECCIÓN COLOMBIANA Y JHONNIER MONTAÑO JR

“Manejamos una base de datos de 85 jugadores que hemos podido evaluar, de los cuales periódicamente hay una base de 30 chicos. Jhonnier Montaño está considerado en la lista base de la selección”, comentó el director técnico de la selección colombiana sub 17, quien ya lo había considerado para un torneo en Portugal.

El delantero fue parte de los amistosos sub-16 que jugó la selección colombiana ante selecciones europeas. Fue titular ante Alemania y viene siendo constantemente mapeado.

Jhonnier Montaño es considerado constantemente por las juveniles de la selección colombiana. Foto: Instagram.

