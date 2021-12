Jesús Barco tras firmar por Sport Boys: “Me motivó que juegue la Sudamericana después de muchos años”

Jesús se convirtió en el décimo refuerzo de la 'Misilera' l Foto: Sport Boys

Jesús Barco concedió su primera entrevista como futbolista de Sport Boys. El volante, que tuvo que esperar muchos años para vestir la camiseta del equipo de sus amores en la máxima categoría, habló sobre la motivación que lo llevó a fichar por la ‘Misilera’: participar en la Copa Sudamericana.

“El jugar torneo internacional fue una motivación. Sobre todo porque Sport Boys no estaba en uno hace muchos años, quiero que el equipo pueda dar un paso más. Eso me motivó y lo que queremos es dar un paso adelante en la Copa Sudamericana”, señaló para Fútbol Como Cancha.

En su presentación, Boys rescató un video del archivo donde se le pudo ver a Barco en las gradas del estadio Miguel Grau alentando al conjunto ‘rosado’. Pero, ese no era el único vinculo que tenía, sino había estado en el club en su proceso formativo. “Yo estuve en menores de Sport Boys, hice la mayoría de esa etapa ahí y por eso me siento feliz de regresar a un lugar donde me abrieron las puertas. Me dieron la oportunidad de crecer desde chico”.

El exjugador de Universitario de Deportes aún no se ha podido integrar a la pretemporada que se viene realizando en Chincha y lo más probable es que lo haga después de fiestas. Además, contó que no ha tenido una conversación tendida con Ytalo Manzo. “No he hablado con el profesor todavía, ha sido todo por teléfono pero no una conversación. En estos días ya conversaremos”, sostuvo.

Por último, recordó su paso por Carlos Mannucci la temporada pasada. “En Mannucci no tuve la continuidad que quería, primer por el contagio y luego porque tuve muchas lesiones. Igual estoy muy agradecido con ellos y en Sport Boys buscaré continuidad”. Fueron en total 23 partidos los que disputó, uno en Sudamericana.

SEGUIR LEYENDO