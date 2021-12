Cindy Novoa confesó que salió de Universitario Femenino por un “entrenador pervertido”

Cindy Novoa campeonó con Universitario de Deportes Femenino en el 2019. Foto: Alejandro Rojas, Toque Femenino.

Cindy Novoa salió de Alianza Lima Femenino luego de conseguir el campeonato del 2021 y es posible su regreso a Universitario de Deportes Femenino para el 2022. Sin embargo, eso no lo más importante del momento, sino que la futbolista de 26 años acaba de confesar que dejó al cuadro ‘crema’ en el 2019 por un “entrenador pervertido”.

“En 2019 renuncié a todo porque fui clara diciendo que la ética profesional no era negociable, en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato e investiguen ”, escribió en su cuenta de Twitter luego de que su nombre sea tocado muchas veces por su futuro incierto.

El nombre que sale a la luz en primera instancia es Juan Pablo Durand, estratega que dirigía al cuadro ‘merengue’ en ese año y que ha sido acusado en algunas ocasiones por otras deportistas. Sin embargo, la seleccionada nacional ha decidido por el momento no nombrar a nadie. Recordemos que Universitario Femenino salió campeón en esa temporada y el técnico volvió a ser parte del plantel en el 2021.

Lo expresado por la deportista nacida en la Selva se ha viralizado de manera rápida. Además, muchas han decidido respaldarla ante la confesión que hizo en un año complicado para ella por los pocos minutos que tuvo en cancha con el cuadro ‘blanquiazul’.

Por otro lado, también confesó que no se fue del equipo ‘merengue’ por lo económico. “Y otro dato: mi sueldo en Alianza Lima era menos que en Universitario de Deportes. En serio a veces son tóxicos, les respondo porque veo un montón de cosas que ya molesta un poco. En vez de preguntarme, yo respondo”, sentenció. En el mismo hilo comentó que su hermana había llorado por los pésimos mensajes que ha recibido en su cuenta personal.

CAMBIO EN UNIVERSITARIO FEMENINO: PAOLO MALDONADO ES EL NUEVO TÉCNICO

Luego de perder la campaña del 2021 ante Alianza Lima, Juan Pablo Durand dejó de ser técnico de Universitario de Deportes Femenino y en su reemplazo fue asignado Paolo Maldonado, exfutbolista ‘crema’ identificado con el equipo. Esta decisión fue tomada por el nuevo administrador temporal de los ‘merengues’, Jean Ferrari.

Paolo Maldonado es el nuevo técnico de Universitario de Deportes. Foto: Prensa U.

CINDY NOVOA SE DESPIDIÓ DE ALIANZA LIMA

Mediante sus redes sociales, Cindy Novoa escribió unas palabras para despedirse de Alianza Lima. Hizo una mención especial a Sandy Dorador.

“Mi año en Alianza Lima Femenino terminó, tengo solo palabras de agradecimiento para este hermoso club, este año tuve momentos increíbles junto a grandes deportistas, logramos la primera copa en la historia de Alianza, estoy feliz por eso, soy parte de su historia. Tuve la valentía de ponerme la camiseta y jugar, por la única razón que amo y respeto este deporte.He tenido buenos y malos momentos pero me quedo con lo mejor durante mi estadía, para que recordar los difíciles momentos cuando la felicidad de lograr el título juntos a muchas compañeras que fueron campeonas por primera vez quedará por siempre en mis recuerdos, lo logramos chicas. Me voy tranquila y agradecida por todas las personas que me hicieron sentir como en casa, desde el utilero hasta la administración, para los muchos hinchas que me trataron con respeto, quiero agradecerles por respetar mi trabajo. Una mención especial para ti Sandy Dorador por defenderme, fuiste una gran compañera ¡Te voy a extrañar mucho! Gracias a todos, los voy a guardar en mi corazón”.

