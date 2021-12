Rafael Guarderas: “Me siento capacitado para la selección peruana”

Guarderas disputará su novena temporada con camiseta crema l Foto: Universitario

Rafael Guarderas tiene el sueño intacto de ser llamado a la selección peruana. Es que el volante de Universitario de Deportes ha alcanzado la madurez y se siente preparado para asumir retos en la ‘bicolor’. Sin embargo, es consciente que pertenecer al conjunto nacional es premio a la regularidad, por eso este 2022 apunta a tener buena temporada que le permita alcanzar ese objetivo.

“Es un sueño de todos, más por el momento de la Selección. Sí me siento en la capacidad de hacerlo, lamentablemente la Selección es un premio a la continuidad, no a dos o tres partidos, sino un buen campeonato o año. Me siento en la capacidad si es que me toca estar”, señaló en una conversación con Fútbol Como Cancha.

El futbolista de 28 años reconoce que en su regreso a tienda ‘merengue’ no ha podido tener una temporada redonda. “Desde que volví a la ‘U’, si bien en 2019 encontré ese despegue que quería en los meses finales, después vino el COVID, tuve una lesión muy fuerte. Aunque tuve buenos partidos, creo que no encontré esa continuidad para que se diga mi nombre en la selección”.

Foto: Universitario de Deportes

Si bien todos estos años de su carrera deportivo se desempeñó como volante mixto, ha encontrado una nueva posición en la recta final del 2021. “Antes de decidir si me quedaba en el club conversé con él (Pérez) y me dijo que existía la posibilidad de jugar más como lateral. Es un puesto que creo lo hice bien con Binacional, al ‘profe’ le gustó, en las prácticas me ha ido bien, es un puesto nuevo, me he adaptado poco a poco”.

Los jugadores polifuncionales tienen mayor oportunidad para pertenecer a la ‘bicolor’, sobre todo porque su posición habitual es una de las más peleadas en el conjunto de Ricardo Gareca. Con Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christofer Gonzáles y otros nombres que se han ido sumando con el tiempo. En cambio, hay pocos marcadores izquierdos. Miguel Trauco, Marcos López y ahora último la inclusión de Nilson Loyola. Todo dependerá del crecimiento de Guarderas en ese sector del campo.

SEGUIR LEYENDO