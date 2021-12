Incendio en Mesa Redonda: Cierran avenida Nicolás de Piérola en ambos sentidos

Foto Referencial EFE/ Agencia Andina MEJOR CALIDAD DISPONIBLE SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

Como medida de proteger a las personas, la policía nacional decidió cerrar el tránsito de las avenidas Nicolás de Piérola en ambos sentidos de Norte a Sur y de Sur a Norte tras el gran incendio en Mesa Redonda.

Según los primeros reportes, aseguran que un globo de papel habría generado el incendio que a esta hora, se ha convertido en incontrolable para los bomberos. Según testigos, unos niños habrían estado jugando con este artefacto, el cual cayó al techo de este almacén de la galería Santa Rosa en el jirón Puno con Andahuaylas.

Lo que hace difícil el trabajo de los hombres de rojo, es la escasez de agua, sumado a que no hay los accesos adecuados para que puedan sofocar el siniestro. Por tal motivo, la policía de carreteras decidió desviar el tránsito por esta zona del Centro de Lima para evitar alguna tragedia.

Según información de Canal N, el incendio ya sería de código tres. Hasta el momento más de 10 unidades de bomberos se encuentran en el lugar intentando apagar las grandes flamas de fuego que consume todo a su paso.

Por su parte la Municipalidad de Lima, a través de un comunicado, aseguró que están brindando todo el apoyo para suministrar de agua para apagar el incendio.

“La Municipalidad de Lima ha desplegado su personal para apoyar a los bomberos en la atención de incendio en la cuadra 11 del Jr. Andahuaylas, en el conglomerado Mesa Redonda. El personal edil y policial ha cerrado la cuadra 7 del Jr. Puno para facilitar la labor de los bomberos en la atención de incendio. Exhortamos a las personas a no acercarse a la zona”, se explicó en el comunicado.

Ante esto, Cassareto indicó que hasta el momento no se registran heridos ni víctimas que lamentar. Sin embargo, asegura que al no contar con los accesos, no pueden trabajar de manera optima.

“Queremos cortar el incendio por ambos lados, pero estas construcciones (de madera) que superan al edificio de concreto tienden a prenderse de manera inmediata con el fuego. Estamos tratando de confinar las llamas”, refirió el jefe de los bomberos.

Por otro lado, descartó que el origen del incendio hayan sido productos pirotécnicos, tal como ocurrió un 29 de diciembre, hace 20 años, en el pavoroso incendio de Mesa Redonda que acabó con la vida de más de 400 personas.

“Hemos demorado un poco en llegar (al edificio) a pesar de que tenemos una unidad estacionada en la plaza Castañeta (a solo unas cuadras). Están llegando para reforzar el trabajo unidades de todo Lima y del Callao”, indicó.

Como se recuerda, Mesa Redonda es una zona altamente comercial y el flujo de personas se incrementa aún más durante las fiestas de fin de año, ya que los compradores acuden al lugar para adquirir cotillón para celebrar el Año Nuevo. Además, el incendio trajo a la memoria el trágico siniestro ocurrido en 2001 y que dejó cientos de muertos.

