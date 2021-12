PPK: Evaluación de impedimento de salida del país se verá el 17 de enero del 2022 (Archivo DEF)

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski enfrenta un nuevo pedido de impedimento de salida del país por 36 meses como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht. La audiencia no se llegó a realizar el miércoles 29 de diciembre a pedido de Gisella Ruiz Castro Cuba, representante del exmandatario. El Poder Judicial anunció que este pedido se verá recién el lunes 17 de enero del próximo año.

Castro Cuba alegó problemas de salud que le impedían ejercer su labor en representación de Kuczynski. El Ministerio Público no se opuso al pedido de la abogada de PPK, por lo que el magistrado procedió a establecer como nueva fecha para evaluar el pedido de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

Al expresidente, así como a otros investigados por el equipo especial de fiscales Lava Jato, se les investiga por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Se cree que habrían recibido aportes irregulares durante sus campañas con miras a la presidencia de la República. En el caso de PPK, se trataría de la elección que lo llevó al poder en el 2016.

Desde abril del 2019, el ex jefe de Estado cumple con arresto domiciliario como parte de las investigaciones que afronta tras renunciar a la presidencia de la República en marzo del 2018. Cabe recordar que este hecho sucedió luego de la filtración de videos en los que se ve a sus allegados supuestamente negociando los votos de parlamentarios que votarían durante la primera vacancia presidencial que afrontó.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, dijo Kuczynski en ese entonces en una transmisión televisiva.

DEFIENDEN AL EXMANDATARIO

Pedro Pablo Kuczynski enfrenta desde hace muchos meses una complicada situación legal, la misma a la que los exministros Carlos Basombrío y Jorge Nieto han calificado de injusta . Ambos fueron miembros del gabinete ministerial del expresidente en las carteras de Interior y Defensa respectivamente.

“PPK podría ser culpable de todo, pero es el trabajo de la fiscalía probarlo y no necesita tenerlo tres años más en prisión domiciliaria para hacerlo. Le han confiscado sus cuentas, intervenido sus propiedades, su situación es realmente complicada, no puede ver a su familia. Eso no resiste ningún tipo de análisis jurídico serio”, dijo Nieto en comunicación con el diario El Comercio.

Ambos consideran que hay un intento de forzar la situación que afronta PPK de una manera arbitraria, además señalan que se estarían vulnerando los derechos fundamentales del exmandatario.

Carlos Bassombrío y Jorge Nieto defienden a PPK

Los exministros señalaron también que hay perjuicio al exjefe de Estado porque, consideraron, hay demoras en la investigación que se le sigue . “En cualquiera de los casos [la demora] no es responsabilidad de los imputados, por tanto no son los que deben pagar las distintas razones por las cuales la fiscalía no ha avanzado en estos casos”, indicó Nieto al mencionado diario.

“En primer lugar, la invención, porque creo que es así, para poder tener más tiempo investigado se ha inventado que los hechos que podrían involucrar al expresidente son parte de una organización criminal. ¿Por qué se hizo esto? Para poder tener mucho más tiempo de investigación, que es correcto cuando hay una organización criminal, pero en este caso se ha inventado una organización criminal formada por su chofer y secretaria de toda la vida. No reúnen los requisitos para ser una organización criminal. Con ese marco legal lo han tenido cuatro años bajo detención domiciliario, que ya casi es una condena adelantada y piden más años de restricciones”, agregó Basombrío.

