Jefferson Farfán se mostró impotente por el fallecimiento de su abuela Rosa Farfán

Jefferson Farfán, futbolista de Alianza Lima de la Liga 1, no podrá cerrar el año de la mejor manera luego de que uno de sus seres más queridos falleciera este miércoles 30 de diciembre. Su abuela de parte de papá, Rosa Farfán, descansa en paz desde la mañana y el delantero se mostró su frustración0 e impotencia a través de sus redes sociales cuando se enteró de la noticia. Medios de comunicación, familiares y amigos le han mostrado sus condolencias.

Aún cuando la noticia no era pública, aproximadamente a las 10:00 a.m. (hora peruana), la ‘Foquita’ usó su cuenta de Instagram y, mediante una historia, expresó lo que sintió cuando le comunicaron la sensible información por uno de los familiares que más cariño tenía el delantero.

Recordemos que el pasado 29 de diciembre del 2020, ‘El 10 de la Calle’ le hizo una celebración especial por su cumpleaños, donde le llevó flores y globos por su cumpleaños. Además, publicó una postal y le dedicó unas emotivas palabras. “Mi abuelita es parte fundamental de mi vida, con ella me crie junto a mi madre , mujer de un amor infinito, dulce y con una mirada llena de cariño. Pero encima de todo, valoro el ejemplo que ella me enseñó desde pequeño, que uno debe de superar adversidades, la lejanía de los seres queridos entre tantas otras dificultades, para salir adelante. Ella emigró a Venezuela a trabajar , salir adelante y apoyar a los suyos y ese ejemplo me tocó seguirlo cuando hice lo mismo en mi carrera. Gracias Mamá Pele x tu ejemplo, gracias x tanto . Te amo”, escribió.

La Federación Peruana de Fútbol fue la encargada de hacer pública la noticias a través de sus redes sociales, expresando sus condolencias al exfutbolista del Schalke 04 de Alemania. “La Federación Peruana de Fútbol, lamenta el sensible fallecimiento de la señora Rosa Farfán, abuela de Jefferson Farfán, futbolista de nuestra selección peruana. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Estamos contigo, Jefferson!”

JEFFERSON FARFÁN ENTRENÓ EN LA MAÑANA CON ALIANZA LIMA

Alianza Lima viene realizando su pretemporada en el Colegio de la Inmaculada, donde Jefferson Farfán hizo todos los trabajos a la par de toda la plantilla. Sin embargo, se mostró desanimado y desganado en la mayoría de ejercicios por la sensible noticia. Es probable que el cuadro ‘blanquiazul’ le dé un día libre este jueves 31 de octubre para estar con sus seres queridos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE EXPRESARON POR LA MUERTE DE LA ABUELA DE FARFÁN

El medio GOLPERU, que transmite la primera división del fútbol peruano donde participa Alianza Lima, Liga 1, expresó lo siguiente: “La familia GOLPERU lamenta el sensible fallecimiento de Doña Rosa Farfán, abuela del seleccionado peruano y jugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán. Nuestras condolencias para toda la familia. ¡Que en paz descanse!”.

Por otro lado, Movistar Deportes, que se encarga de tranmistir de los partidos de la selección peruana, también dedicó palabras: “Desde Movistar Deportes lamentamos el sensible fallecimiento de Rosa Farfán, abuela de Jefferson Farfán, parte de la selección peruana y del plantel de Alianza Lima. ¡Mucha fuerza, Jefferson!”.

