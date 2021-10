San Judas Tadeo: así demuestran su fe los creyentes en la Iglesia de San Hipólito

José Antonio tiene 29 años, tardó 15 horas en llegar a la Iglesia de San Hipólito caminando desde Cuautitlán Izcally. Salió de casa a las 10:30 de la noche, solo. “Vine a darle gracias por todos los favores recibidos, me hizo un milagro bien grande, me ayudó con mis hijos y me sacó de a cárcel, estoy en deuda”, dijo Antonio a Infobae México, asegura que le paga con la fe que le tiene.

San Judas Tadeo era primo de Jesús, se le conoce como el santo patrono de las causas perdidas o causas difíciles. El día 28 de cada mes, sus fieles creyentes asisten a darle gracias, día en el que fue asesinado junto con San Simón en Persia.

Antonio cargaba con él un gran cuadro de San Judas Tadeo hecho con hilos. Foto: Karina Hernández / Infobae

Se cree que San Judas Tadeo fue un salto olvidado por mucho tiempo tras ser confundido con el apostol Judas, quien traicionó a Jesús. Foto: Karina Hernández / Infobae

Ciudad de México, octubre 28, 2021. Miles de fieles creyentes de San Judas Tadeo, se dieron cita en la Iglesia de San Hipólito para dar gracias por los favores recibidos y hacer peticiones en temas de salud, trabajo y dinero. Foto: Karina Hernández / Infobae

Se dice que es el santo de las causas difíciles y que en vida le fue fiel a Jesús. Foto: Karina Hernández / Infobae

Cada 28 de octubre, miles de personas se dan cita en la Iglesia de San Hipólito para agradecer por los favores recibidos, llevan con ellos grandes figuras e imágenes que esperan sean bendecidas dentro de la igesia. Foto: Karina Hernández / Infobae

Provenientes de Tlaxcala, Puebla, Estado de México y diversas partes de CDMX, a pie, en bicis y camionetas, llegan desde el 27 de octubre y duermen a las afueras de la iglesia esperando ser los primeros en entrar a la misa que da inicio a la celebración. Foto: Karina Hernández / Infobae

En 2020, la Iglesia de San Hipólito permaneció cerrada, pero fieles asistieron a dar gracias desde las rejas del templo. Foto: Karina Hernández / Infobae

Las reliquias de San Judas Tadeo permaneces en el Vaticano. Foto: Karina Hernández / Infobae

Niños y niñas vestidos como el Santo San Judas Tadeo y algunos más de rodillas en agradecimiento por los días de salud. Foto: Karina Hernández / Infobae

La iglesia no avala las cadenas de oración dirigidas a San Judas Tadeo, pues se considera que no es quien realiza los milagros. Foto: Karina Hernández / Infobae

El parecido a Jesús es ya que San Judas Tadeo fue hijo de María de Cleofás, pariente de la Virgen María. es decir, eran primos. Foto: Karina Hernández / Infobae

“Como están las bocinas, escucho la misa...siempre le pido a San Juditas que mande alivio a todas las personas de los hospitales de la pandemia, con todos los que están enfermos en las calles, en las casas abandonadas, que les de comida, hay personas enfermas y no pueden salir, a mi que no me abandone, que de vida mis hijos los bendiga, que ya no roben, maten o violen, eso ahorita es como una pandemia”, dijo Domitila Sánches García de 79 años a Infobae México. Foto: Karina Hernández / Infobae

Con misas celebradas cada 15 minutos, personas esperaban en largas filas para poder entrar y recibir la bendición del padre junto a sus imágenes. Foto: Karina Hernández / Infobae

Foto: Karina Hernández / Infobae

Dentro del templo, se le pidió a los asistentes el correcto uso del cubrebocas pese a estar en semáforo verde la CDMX por Covid-19, la gran afluencia de personas inició desde las 5:00 am. Foto: Karina Hernández / Infobae

Al inicio de cada misa, el padre ofreció oraciones por personas, así como los asistentes dejaron veladoras e imágenes. Foto: Karina Hernández / Infobae

