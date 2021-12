Programación de partidos de hoy, domingo 26 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Chelsea será uno de los que juegue en esta fecha del Boxing Day de la Premier League. | Foto: Chelsea FC

La Navidad es una celebración que se ha llevado a cabo en casi todo el mundo, motivo más que suficiente para que muchas ligas muevan su calendario y este domingo 26 se reanude el fútbol con impresionantes partidos, entre los que están por el Boxing Day, típica jornada en la Premier League de Inglaterra, así como los torneos de otras ligas europeas como la belga, la turca, y algunas de Asia.

Evidentemente, el fútbol inglés siempre capta la atención. En ese sentido, habrá seis partidos que se disputarán en esta liga, entre los que destacan el duelo entre el Manchester City y el Leicester City . Los ‘cityzens’ buscarán consolidar la punta del torneo (44 puntos) de local ante los ‘foxes’, que se encuentran en la mitad de la tabla (22 puntos) y tratarán de al menos sacar un empate que los acerquen a puestos de clasificación europea.

Por otro lado, el Arsenal visitará a un necesitado Norwich City que se encuentra en la última posición con apenas 10 puntos. Los ‘gunners’ (4°) se mantienen a la expectativa de que los de arriba tropiecen y sumen en este encuentro que podrían aprovecharlo para tentar cosas más grandes.

El Tottenham de Antonio Conte es uno de los equipos que ha levantado los últimos 5 partidos, en donde ha conseguido 3 victorias y 2 empates. En esta ocasión, se medirán a un Crystal Palace que no atraviesa un buen momento, en donde solo ha podido acumular 4 puntos de sus últimos 5 partidos.

Otro partido atractivo será el que sostengan el Aston Villa ante el Chelsea . Los ‘blues’ se encuentran en la tercera posición con 38 puntos, muy cerca del Manchester City y del Liverpool (41 puntos), por lo que una victoria les mantendrá en la lucha por el título. Sus últimos dos partidos los empató y perdió muchas chances de pelear más cerca del City, pero de igual forma se mantiene a la vanguardia. En tanto, el equipo ‘villano’ no contará con Steven Gerrard en la dirección técnica por haber sido contagiado por el COVID-19, una enfermedad que viene afectando a todo el Reino Unido, motivo por el cual se han suspendido algunos partidos (Wolverhampton vs. Watford, Burnley vs. Everton y Liverpool vs. Leeds United).

De otro lado, en Bélgica también se vivirán interesantes partidos como el clásico de Brujas, cuando el Círculo Brujas se enfrente al Club Brujas, mientras que el Standard Lieja recibirá al Zulte Waregem.

A continuación, te mostraremos todos los partidos que se disputarán este domingo 26 de diciembre:

Premier League de Inglaterra

10:00 a.m. Manchester City vs Leicester City - ESPN, Star+

10:00 a.m. Norwich City vs. Arsenal - Star+

10:00 a.m. Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace - Star+

10:00 a.m. West Ham United vs. Southampton - Star+

12:30 p.m. Aston Villa vs. Chelsea - ESPN, Star+

3:00 p.m. Brighton vs. Brentford - ESPN, Star+





Jupiler League Pro de Bélgica

7:30 a.m. Círculo Brujas vs. Club Brujas – Arena Sport 1, Arena Sport 3

10:00 a.m. Standard Lieja vs. Waregem – Proximus Pickx

12:30 p.m. Royale Union SG vs. Gent – Nova Sports 2, Arena Sport 3

3:00 p.m. Oostende vs. Genk - Proximus Pickx, Sporza, Play Sports





Superliga de Turquía

5:30 a.m. Rizespor vs. Gaziantep – beIN Sports 1

8:00 a.m. Alanyaspor vs. Karagumruk - beIN Sports 1

8:00 a.m. Göztepe vs. Adana Demirspor - beIN Sports 2

11:00 a.m. Fenerbahce vs. Yeni Malatyaspor – OLL.tv, beIN Sports MAX 5





Saudi Professional League de Arabia Saudita

7:50 a.m. Al Taee vs. Al-Faysaly - SSC

9:50 a.m. Al Nasr Riyadh vs. Al-Hazem - SSC

11:45 a.m. Al-Ittihad FC vs. Al-Ettifaq - SSC





Liga Nacional de Guatemala

9:00 p.m. Comunicaciones vs. CSD Municipal - Tigo Sports, Canal 3

