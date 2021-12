Hugo García y Alessia Rovegno compartieron su primera Navidad juntos

Hugo García pasó Navidad con su novia Alessia Rovegno. Foto: Instagram

Hace un par de semanas Hugo García y Alessia Rovegno oficializaron su romance después de ser captados por las cámaras de Amor y Fuego cuando se encontraban paseando en una playa. El integrante de Esto es Guerra confirmó que estaba en una relación con la hija de de la actriz Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, en su cuenta de Instagram.

Ahora, el chico reality, a través de la misma red social, mostró cómo pasó la Navidad junto a su novia, a sus más de dos millones de seguidores.

“Feliz Navidad”, escribió Hugo García en su cuenta de Instagram con una foto abrazando a Alessia Rovegno. El modelo también compartió una imagen de su cena navideña con los panetones de la marca de su pareja.

Hugo García pasó Navidad con Alessia Rovegno y sus familiares. Captura: Instagram

Por su parte, la bailarina difundió en sus historias de la conocida red social cómo pasó su pareja con ella en un momento agradable con sus familiares y promocionó sus panetones.

Alessia Rovegno es hija del empresario de panetones, Lucho Rovegno. Captura: Instagram

¿QUIÉN ES ALESSIA ROVEGNO?

Alessia Rovegno es la hija de la actriz Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno. Su hermana es Ariana Rovegno. Es modelo, cantante y bailarina. Hace unos meses publicó el nuevo sencillo Un amor como el nuestro con el productor Bernardo Ossa y el tema, que se encuentra en YouTube, tiene un poco más de 87 mil reproducciones.

También es sobrina de Stephanie Cayo, que confirmó su relación con Maxi Iglesias, Fiorella Cayo y Macs Cayo; todos son artistas.

A la modelo se le nota que le gusta ir de viaje o asistir a restaurantes para darse un gustito, lo cual hace actualmente con Hugo García.

EL ENCUENTRO ENTRE HUGO GARCÍA Y LAS HERMANAS CAYO

Hugo García estuvo nervioso cuando conoció a su suegra, la actriz Bárbara Cayo, y le pidió a su novia que no lo metiera en problemas con su familia porque recién los estaba conociendo.

“Estaba nervioso, obviamente. Romper el hielo siempre es (difícil), pero tienes que entrar con la actitud. Igual le dije que por favor no me haga roche”, dijo el integrante de Esto es Guerra a América Espectáculos.

Hugo García comentó que se quedó sorprendido del talento para bailar y cantar de la familia Cayo, sintiéndose intimidado porque no se considera un gran bailarín.

“Me están empezando a presionar, yo voy a empezar por TikTok, algo más corto, más tranquilo. Tú sabes que no es lo mío, no me gusta much, pero me toca. Aparte que yo al lado de ellas soy un chancay de 10 céntimos. Mejor de espectador, yo soy el de la cámara”, agregó.

El chico reality dijo que había sido bien recibido por la familia de Alessia Rovegno y solo tuvo palabras de elogio: “Ha sido increíble, cada una es increíble. Me han recibido de la mejor manera, son súper lindas y talentosas. Me quedé sorprendido, seis horas bailando, no paran nunca”.

